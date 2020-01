Nu reagerer Boeing på flytragedien

Nu sætter Boeing ord på flytragedien, der natten til onsdag kostede 176 personer livet i Iran.

»Det er en tragisk episode og vores tanker går dybfølt til personalet, passagererne og deres familier,« oplyser Boeing på twitter.

»Vi er i kontakt med vores kunder og står sammen med dem i denne svære tid. Vi er parat til at hjælpe, hvor vi kan,« lyder det fortsat fra selskabet.

Ukraines ambassade i Iran oplyste tidligere, at Boeing-tragedien skyldtes en motorfejl.

Men den oplysninger har Ukraine trukket tilbage, fortæller nyhedsbureauet Reuters. Det kan du læse mere om her.

Der var tale om et Boeing 737 Next Generation-fly, der styrtede ned kort efter afgang mod Ukraine.

På flyet var der 167 passagerer samt ni besætningsmedlemmer.

Den amerikanske flygigant er i forvejen blevet ramt af, at to af selskabets 737 Max-fly med få måneders mellemrum styrtede ned. De to ulykker kostede i alt 346 mennesker livet.

