Ny dansk kapitalforvalter: Denne aktie er super attraktiv

Særligt tre ting er vigtige, når der skal udvælges aktier. Sådan lyder det fra den nystartede investeringsforening MW Compounders. Alle tre faktorer har især ét kinesisk selskab, nemlig Tencent, fortæller porteføljeforvalter Dan Wejse i et interview med Euroinvestor.

»Selskaberne skal have en god organisk vækst, et attraktivt afkast på den investerede kapital og en god kapitalallokering for at blive en del af vores portefølje, og det har Tencent,« fortæller Dan Wejse.

Sammen med sin kollega, porteføljeforvalteren Johannes Møller, fokuserer han på selskaber, der kan levere holdbar og langsigtet vækst. De tre førnævnte krav er dog blot nogle af de ting, som selskaberne skal leve op til. Aktiefonden kommer til at indeholde 20-30 globale aktier, og der er netop åbnet for tegningen, så private investorer kan være med og få en eksponering mod de nøje udvalgte selskaber. Tanken er, at man som almindelig investor opnår stordriftsfordele via en investeringsforening, og at det bliver lettere at få stor spredning selv for mindre summer. Det kan du læse mere om her.

Det er sådan et selskab, som man på mange måder godt kan lide. Det er svært ikke at blive imponeret af de tal, som de har Dan Wejse, porteføljeforvalter, MW Compounders

Det kinesiske teknologikonglomerat er et af de selskaber, som de to porteføljeforvaltere ser noget særligt i. Tech-selskaberne er blandt de selskaber, som Euroinvestor har sat fokus på i en ny serie om de selskaber, der på kort tid har formået at ændre vores måde at kommunikere på, vores måde at handle på og vores måde at blive underholdt på. Det kan du læse om her, men tilbage til Tencent:

»Noget af det, som vi godt kan lide ved Tencent, er den høje organiske vækst. Tencent har under coronakrisen endda fået endnu højere organisk vækst, hvilket nok kan forklares med, at folk har opholdt sig hjemme og brugt mere tid på sociale medier og online spil,« udtaler Dan Wejse.

Den kinesiske tech-kæmpe er nok bedst kendt for dets populære WeChat-app. App’en kombinerer de ting, som vi i Vesten kender fra Facebook , men WeChat indeholder langt flere elementer, hvor online computerspil og betalingsløsninger blot er nogle af dem. Tencent har opbygget et imponerende økosystem via dets app, og har op mod 1,2 mia. brugere om måneden, fortæller Dan Wejse.

»Tencent har været utrolig dygtige til at bygge nye ting på. De har enormt meget data, som gør selskabet i stand til se, hvad folk interesserer sig for, og på den måde kan Tencent lave nye services ud fra, hvad brugerne er glade for,« forklarer han.

Han fremhæver, at tech-selskabet tjener gode penge og har en EBIT-margin på omkring 30 pct. Selskabet har i flere år haft en tocifret omsætningsvækst, og i år ventes omsætningsvæksten at være på omkring 30 pct. Et af de steder, hvor tech-giganten for alvor scorer højt er på den høje organiske vækst, påpeger Dan Wejse. Men det er ikke det eneste sted, at Tencent udmærket sig.

En stor del af kinesernes sociale liv foregår via app'en WeChat, som Tencent står bag. Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere En stor del af kinesernes sociale liv foregår via app'en WeChat, som Tencent står bag. Foto: MLADEN ANTONOV

»Selskabet har meget høje marginer og en asset light-model med et fantastisk afkast på den investerede kapital,« forklarer Dan Wejse.

Kapitalallokering handler om, hvordan selskabet anvender de penge, som er tilovers, når der er investeret i driften, forklarer MW Compounder på sin hjemmeside.

Et højt afkast på den investerede kapital (ROIC) er interessant, fordi det viser, at selskabet er god til at forvandle sin kapital til profitable investeringer. Hvis et selskab har en høj ROIC over længere tid, indikerer det, at selskabet har en konkurrencemæssigt stærk position.

»Det er nogle af de ting, som vi ser på. Vi laver selvfølgelig en strategisk analyse af selskabet, men noget af det, som det skal munde ud i, er en pæn organisk vækst samt et attraktivt afkast på den investerede kapital,« udtaler han.

Én ting er, at Tencent er vokset kraftigt, men selskabet har også været i stand til at kaste en masse overskudslikviditet af sig, og det er her, at det høje afkast på den investerede kapital viser sin styrke, forklarer Dan Wejse og uddyber:

»Hvis du har et højt afkast på den investerede kapital, kan du både vokse kraftigt, og have overskudslikviditet«

Tencent har for MW Compounders at se udvist en imponerende evne til at købe sig ind adskillige interessante selskaber.

»Målt alene på aktiekursen har det være en utrolig stærk strategi, fordi Tencent har fået et ben indenfor utrolig mange steder,« fortæller Dan Wejse.

Men selvom Tencent er et af selskaberne, som porteføljeforvalterne regner med at sende i porteføljen, så er der én ting, som de endnu ikke har besluttet sig for, nemlig hvordan. Der er flere forskellige veje ind i Tencent. Enten kan de købe aktien direkte, eller også kan de komme ind selskabet via det sydafrikanske medieselskab Naspers eller dets datterselskab Prosus, der ejer en del af Tencent.

Tencent er det aktiv, som vi gerne vil have, men vi overvejer, om vi skal ind i det via Naspers eller Prosus. Der er en ret massiv konglomerat-discount, forklarer Dan Wejse.

Sydafrikanske Naspers så meget tidligt et potentiale i Tencent og sikrede sig en ejerandel på 33 pct. i Tencent. Ejerandelen er svundet en anelse siden da, men det ændrer ikke på, at Tencent er det klart største aktiv, fortæller Dan Wejse. Hos MW Compounders er man dykket ned i tallene og nået frem til, at de via Naspers eller Prosus får nogle andre spændende aktiviteter med, fortæller Dan Wejse.

En stor del af kinesernes sociale liv foregår via app'en WeChat, som Tencent står bag. Foto: ROMAN PILIPEY Vis mere En stor del af kinesernes sociale liv foregår via app'en WeChat, som Tencent står bag. Foto: ROMAN PILIPEY

»Tencent har en kombination, som vi godt kan lide. Der er en flot organisk vækst, høje marginer, de binder ikke rigtig kapital. Og så ser vi digitaliseringen af samfundet som en drivkraft. Vi tror også, at gaming bliver et område med stor vækst fremadrettet,« udtaler han og fortsætter:

»Det er sådan et selskab, som man på mange måder godt kan lide. Det er svært ikke at blive imponeret af de tal, som de har,« forklarer Dan Wejse.

Han påpeger, at de øvrige selskaber i MW Compounders’ portefølje - ligesom Tencent - er selskaber, porteføljeforvalterne gerne vil have i porteføljen, fordi de står til at blive langsigtede vinder-aktier.

