Ny hverdag truer danske investorer

Dyrt prisfastsatte aktier og inflations- og rentestigninger kan afspore festen på børsmarkederne,

Det vurderer Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen i et nyt skriv. Han mener samtidig, at investorer skal ruste sig til mere stormvejr på aktiemarkederne.

»Rentestigningerne i USA kan meget vel indvarsle det nye regime, hvor dosen af likviditetslykkepiller bliver markant mindre, end hvad vi har været vant til i mange år. Højere renteniveauer vil samtidig forbedre alternativafkastet til aktier, og det kan betyde, at nogle af de »aktiemarkedsturister«, der er blevet skubbet ud i aktiemarkedet i jagt på afkast, som de måske før kunne finde på obligationsmarkedet, forsvinder igen,« lyder det fra Jacob Pedersen.

Han advarer om, at rentestigningerne især vil ramme de dyreste dele af aktiemarkedet. Det omfatter ifølge ham eksempelvis det amerikanske og danske aktiemarked. Det er aktiemarkeder med mange (vækst-) selskaber, som er kendetegnet ved at have en høj andel af indtjeningen nogle år ude i fremtiden. Højere renter betyder, at den indtjening bliver mindre værd målt i nutidskroner, forklarer han.

Jacob Pedersen afviser heller ikke, at aktiemarkederne kan blive ramt af chokbølgerne, hvis den kinesiske ejendomskæmpe Evergrande går konkurs.

»Mens den pengepolitiske opstramning efter alt at dømme vil gøre mest ondt på de dyre dele af aktiemarkedet, så er dynamikken en helt anden, hvis Evergrandes konkurs forplanter sig massivt til kinesisk og global økonomi. I det scenario bliver de cykliske aktier (som vi har en ret høj andel af i Europa) formentlig også tabere.«

Sydbank ser på trods af ovenstående positive aktieafkast over det kommende år, hvilket ifølge aktieanalysechefen er støttet af en stærk indtjeningsudvikling. Det er selvom selskaberne er presset af høje transportpriser og pres på forsyningskæderne. Investorer bør dog forberede sig på at have is i maven, mener aktieanalysechefen, som ser« større kursudsving og mere turbulens end aktieinvestorerne har været vant til.«

