Ny melding: Flykæmpens krise fortsætter - nødt til at låne penge

Krisen fortsætter tilsyneladende hos den amerikanske flygigant Boeing.

Selskabet er ifølge CNBC nødt til at låne penge efter to de 737 MAX-ulykker, der i alt kostede 346 mennesker livet i henholdsvis 2018 og 2019.

Hele 10 milliarder dollars - svarende til godt 67 milliarder kroner - er Boeing angiveligt nødt til at låne. Pengene skal gå til at dække udgifter i forbindelse med 737 MAX-flyenes flyveforbud. Flyene har fået flyveforbud verden over, indtil de vurderes som sikre.

Bankerne Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Wells Fargo og JP Morgan har angiveligt lovet at låne flykæmpen penge, fortæller personer med kendskab til sagen, ifølge CNBC.

Boeing skulle her have sikret sig seks milliarder dollar, altså 40 milliarder kroner.

Boeing har i begyndelsen af januar forlænget produktionspausen af nye MAX-fly. Produktionen af nye fly har varet i 11 måneder.

Produktionen af flyene kan samtidig blive ramt af nye komplikationer, efter det forleden kom frem, at Boeing ifølge Wall Street Journal havde fundet en ny fejl.

Konsekvenserne af den manglende produktion har spredt sig som ringe i vandet ned igennem produktionskæden.

Det har allerede kostet tusinder af job, skriver CNBC.

Industrikæmpen General Electric er et af de selskaber, der er blevet påvirket af problemerne med Boeing-flyene.

