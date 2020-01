Økonom om dine aktier: Fejlen du ikke må begå

Sørg for at have flere forskellige aktier i stedet for kun en lille håndfuld.

Sådan lyder budskabet fra økonom og forfatter Thomas Peter Clausen i fredagens udgave af Millionærklubben.

»Det eneste sted, at du virkelig kan dumme dig - i et finansielt marked - er ved kun at have fire-fem aktier,« udtaler Thomas Peter Clausen.

Du får forbedret forholdet mellem afkast og risiko ved at øge antallet af aktier.

Du fjerner en betydelig mængde risiko ved at have mere end 4-5 forskellige aktier. Du bør have dine penge placeret i langt flere, lyder rådet. Foto: MARK RALSTON Vis mere Du fjerner en betydelig mængde risiko ved at have mere end 4-5 forskellige aktier. Du bør have dine penge placeret i langt flere, lyder rådet. Foto: MARK RALSTON

Eksempelvis ved ikke kun at have fem-seks forskellige slags aktier, men i stedet 30 forskellige aktier. Når man har aktier, er der både en markedsrisiko og en selskabsrisiko, forklarer han.

Markedsrisikoen kan indirekte ramme dine aktier, hvis renten stiger, eller arbejdsløsheden falder. Selskabsrisikoen handler derimod om, at en aktie - f.eks. Vestas - kan falde, hvis selskabet misser en stor ordre eller får et erstatningskrav.

Idéen er, at selskabsrisikoen kun rammer Vestas-aktien, men hvis du har nok spredning får det ingen 'nævneværdig' betydning for din portefølje. Men afkastet er det samme, eksempelvis 5 procent, forklarerThomas Peter Clausen.

»Hvis de aktier, som du vælger, ikke følges ad, så er 20 aktier nok, men det kan være tidskrævende at finde. Derfor skal man helst op på 30-40 aktier,« udtaler han.

Det gælder samtidig om, at hver position udgør lige stor en del af din portefølge for at komme mindske risikoen.

Netop fordi det kan være svært - og tidskrævende - at finde den rette sammenhæng kan investorer købe investeringsforeninger, påpeger han.

Det kunne ifølge Thomas Peter Clausen være ved at købe passive investeringsforeninger eller ETF'er, hvor du let får spredt din risiko.

Læs også: Aktiestrateg: 5 aktier der kan flyve i vejret

Læs også: Boeing frigiver interne beskeder om katastrofefly: 'Designet af klovne'