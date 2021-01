Ørsted skubbet af tronen som verdens mest bæredygtige selskab: Se hele listen her

Flere danske virksomheder må se sig slået af udenlandske virksomheder, når det kommer til bæredygtighed.

Det viser en spritny opgørelse over verdens mest bæredygtige selskaber, der hvert år bliver udgivet af det canadiske analysehus Corporate Knights. Se hele listen med de 100 mest bæredygtige virksomheder i bunden af artiklen.

I den nye opgørelse for 2021 bliver Ørsted vippet af pinden som verdens mest bæredygtige selskab. Det danske energiselskab må vige sin plads for franske Schneider Electric, der suser op på førstepladsen fra sidste år at have haft en 29.-plads.

Ørsted, der tidligere hed DONG og er delvist ejet af den danske stat, ender dermed på en andenplads.

Samme billede gør sig gældende længere nede af listen. Ingredienskoncernen Chr Hansen, der i 2020 landede på andenpladsen, er faldet ned på en 24.-plads i 2021.

Også enzymgiganten Novozymes er faldet længere ned og ender på en 36.-plads fra en sjetteplads sidste år.

Vestas vinder frem

Vindmølleproducenten Vestas har som den eneste danske virksomhed formået at rykke længere mod toppen. Vindmølleproducenten har opnået en 21.-plads i 2021 mod en 37.-plads året før.

Samtidig er Novo Nordisk nær forsvundet fra listen, hvor analysehuset udpeger de 100 mest bæredygtige selskaber. Medicinalselskabet lander på en 98.-plads mod en 71.-plads i 2020.

Virksomhederne bliver vurderet ud fra en række forskellige parametre såsom energieffektivitet, skattebetalinger, lønninger, diversitet og bæredygtig indtjening.

Schneider Electric-aktien, der løber med førstepladsen på listen og arbejder med energioptimering, er steget 33 pct. det seneste år.

Virksomheder slår markedet

Virksomhederne på listen har givet et bedre afkast end markedet generelt ifølge Corporate Knights.

Corporate Knights Global 100-indekset har siden listens begyndelse i 2005 genereret et afkast på 263 pct. mod benchmarket MSCI ACWI (All Country World Index) på 220 pct.

Alene i 2020 gav de 100 virksomheder et afkast på 26 pct., mens MSCI ACWI gav 16 pct, fremgår det.

Ud af de 100 virksomheder er 46 at finde i Europa, mens 33 af dem ligger i Nordamerika, og 16 i Asien. Analysehuset rangerer virksomheder, der har en omsætning over 1 mia. dollar.

Se alle selskaberne herunder:

