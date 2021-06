Orphazyme på vej med drastisk ændring

Fyringer, besparelser og bestyrelsesmedlemmer, der trækker sig.

Det er essensen af den omstrukturering, som det danske biotekselskab Orphazyme har bebudet mandag morgen. Det sker efter, at det danske biotekselskabs mulige guldæg, arimoclomol, er havnet i en godkendelsesmæssig gråzone, hvor de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, kræver flere data, der viser, at midlet virker mod den sjældnestofskiftesygdom NPC.

Målet er at sikre strategien og udviklingen af selskabets mulige guldæg, arimoclomol, der er tiltænkt stofskiftesygdom Niemann-Pick sygdom type C (NPC). Besparelserne omfatter en reduktion på op mod to tredjedele af den globale arbejdsstyrke, oplyser selskabet. Orphazyme havde ifølge Bloomberg 141 ansatte ved udgangen af 2020.

»Som et resultat af omstruktureringen af ​​virksomheden og vores strenge omkostningsbesparelsesprogram bliver vi nødt til at skille veje med mange af vores mest værdsatte og talentfulde kolleger. Jeg takker hver af dem for deres stærke engagement i Orphazyme og dedikation til at møde op for patienter i nød. De øjeblikkelige handlinger, vi tager, er nødvendige for at beskytte og støtte den igangværende godkendelsesproces i Europa og evalueringen af ​​en vej fremad i USA,« lyder det fra selskabets topchef, Christophe Bourdon.

FDA afviste ifølge selskabet 17. juni at godkende det mulige lægemiddel, hvilket sendte Orphazyme-aktien ud i et voldsomt dyk, da det kom frem fredag 18. juni. Du kan klikke på linket i 'Orphazyme' og se den voldsomme kursudvikling.

Som en del af omstruktureringen skal Orphazyme reducere sin globale organisation betydeligt, hvilket rammer selskabets teams i både USA og Europa. Man vil reducere antallet af ansatte til kun dem, der støtte» vigtige aktiviteter« fremad. Fremadrettet vil man samtidig forfølge lovgivningsmæssig godkendelse i Europa, vurdere vejen frem i partnerskab med de amerikanske sundhedsmynsigheder samt støtte det eksisterende globale udvidede adgangsprogram (EAP), bemærker selskabet i meddelelsen.

I Danmark vil Orphazyme straks indlede forhandlinger i henhold til lov om kollektive afskedigelser og lov om information og høring.

Desuden vil bestyrelsesmedlemmerne Rémi Droller, Martijn Kleijwegt og Anders Hedegaard træde tilbage fra bestyrelsen med virkning fra 30. juni 2021. Bestyrelsen vil derefter bestå af Georges Gemayel, formand, Bo Jesper Hansen, næstformand, Carrolee Barlow, Martin Bonde, Catherine Moukheibir og Stephanie Smith Okey.

Orphazymes bestyrelsesformand, Georges Gemayel, takker Rémi Droller, Martijn Kleijwegt og Anders Hedegaard for deres »værdifulde bidrag« til Orphazyme gennem årene, og fremhæver at de tre personer – i tråd med omstruktureringen – ikke bliver erstattet.

»Bestyrelsen er passende dimensioneret til at understøtte Orphazyme's vej,« forklarer bestyrelsesformanden.

