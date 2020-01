Porteføljeforvalter: Her er 12 undervurderede aktier

En lang række selskaber med høj kvalitet bliver overset af den ene eller anden grund. Derfor gemmer der sig et stort potentiale i en lang række aktier. Det er budskabet fra hovedforvalter Knut Gezelius fra SKAGEN Global.

Kapitalforvalteren går efter selskaber af høj kvalitet, som er billige, fordi de er undervurderede eller upopulære. Her fremhæver porteføljeforvalteren en række selskaber, hvor værdien i selskabet ikke er afspejlet i aktiekursen.

En sektor, der ifølge Skagen Global indeholder flere undervurderede selskaber, er finanssektoren.

»I en vis udstrækning er der stadig et stigma over sektoren, der er vedvarende siden finanskrisen. Det skaber attraktive muligheder for investorer som SKAGEN, der kan og turde gå imod strømmen,« udtaler Knut Gezelius.

»Især vil vi fremhæve børsoperatører som Intercontinental Exchange (ICE), der ejer New York Stock Exchange, CME Group og Nasdaq. Vi kan godt lide dem, fordi det er et marked, der er domineret af få store spillere, det er svært at komme ind på, og det er et marked, som vokser,« fortæller Knut Gezelius.

To andre alt for billige aktier i samme sektor er to forsikringsaktier.

Det er drejer sig om forsikringsmægler og risikorådgiveren Marsh & McLennan, der er godt eksponeret mod væksten inden for forsikringer globalt, inklusive emerging markets.

»Befolkningerne bliver rigere i emerging markets, og tendensen er, at når befolkningerne bliver rigere, så køber de forsikringer, forklarer han. Desuden er der stadig innovative blandt forsikringsprodukter i emerging markets,« udtaler han.

Derudover er det specialiserede forsikringsselskab Beazley, som er et mid-cap selskab i England.

Aktien har i lang tid været presset på grund af bekymring over, hvor mange af selskabets midler, der skulle udbetales i forbindelse med naturkatastrofer og visse specialforsikringer i USA.

Selskabet havde store udgifter i forbindelse med en række orkaner i USA og tyfoner i Japan. Beazley har dog en god position inden for cyberforsikring,og det er en vigtig position i vores portefølje, fremhæver Knut Gezelius.

Han mener, at tilbagegangen for selskabet var midlertidig, og at aktien derfor er undervurderet med mindst 25% upside.

LVMH-aktien er en af de interessante aktier, som porteføljeforvalteren vil fremhæve. I hvidt ses den amerikanske model Milla Jovovich sammen med Helene Arnault, der er CEO hos LVMH sammen med Bernard Arnault, den franske skuespillerinde Virginie Ledoyen, Antoine Arnault, skuespillerinden Louise Bourgoin, sammen med Cecile Cassel under et modeshow. Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere LVMH-aktien er en af de interessante aktier, som porteføljeforvalteren vil fremhæve. I hvidt ses den amerikanske model Milla Jovovich sammen med Helene Arnault, der er CEO hos LVMH sammen med Bernard Arnault, den franske skuespillerinde Virginie Ledoyen, Antoine Arnault, skuespillerinden Louise Bourgoin, sammen med Cecile Cassel under et modeshow. Foto: FRANCOIS GUILLOT

En række selskaber, som Skagen holder af er familieejede selskaber, hvilket skyldes ejernes tidshorisont.

»Vi holder af selskaber, der er familieejet, fordi de typisk tænker længere end den næste kvartalsrapport, og fordi ledelsen sørger for, at arvingerne har de rette evner, når de engang skal overtage virksomheden,« udtaler Knut Gezelius.

Den franske luksusvaregigant LVMH, der er ejet af Arnault -familien, er en af de aktier, som Skagen Fondene tror på.

De står virkelig godt til at tjene på den stigende efterspørgsel, der er på luksusvarer.

Pernod Riard-aktien er en af de aktier, som er stærkt eksposeret mod den strukturelle vækst i Indien og Kina (genrefoto). Foto: VINCENZO PINTO Vis mere Pernod Riard-aktien er en af de aktier, som er stærkt eksposeret mod den strukturelle vækst i Indien og Kina (genrefoto). Foto: VINCENZO PINTO

Han fremhæver selskabets pricing power, altså styrken til at påvirke priserne, der gør LVMH i stand til at klare sværere tid, når økonomien vender.

2019 var et meget stærkt år for LVMH-aktien, men vi tror stadig på 15-20% upside. I et drømmescenarie kan aktien meget vel stige yderligere 50 procent til €650 pr. aktie inden for vores investeringshorisont.

Verdens andenstørste spiritusvirksomhed, Pernod Ricard, er et andet familieejet selskab, som Knut Gezelius vil fremhæve. Ricard-familien sidder på cirka 16 procent af aktierne.

»Selskabet har lavet nogle ret store ændringer og skiftet fokus fra store til små opkøb - en strategi, som vi tror på. Pernod Ricard står stærkt i Indien og Kina, altså dele af verden, der vokser strukturelt og till sammen udgør cirka 50% af den globale volumen på spiritusmarkedet, hvilket gør dem attraktive på lang sigt,« udtaler Knut Gezelius.

Et tredje familieejet selskab, der rummer et stort potentiale, gemmer sig bag lakse-aktien Bakkafrost. Skagen Global gik ind i aktien tidligt sidste år efter at have besøgt Færøerne, fordi selskabet ifølge Skagen, er nr. 1 i lakse-sektoren, og fordi selskabet har et stærkt udgangspunkt på Færøerne med nogle geografisk gunstige forhold, der er i praksis er umuligt at kopiere.

»Vi ser en megatrend, hvor proteinindtaget er steget år for år. Det tror vi fortsætter, og vi tror, at laks er et godt bud på noget, som passer ind i det forbrugsmønster,« udtaler Knut Gezelius.

Han fremhæver Bakkafrosts ‘pricing power’ fra større vægt og højere kvalitet på laksen, der stiller selskabet stærkt over for dets konkurrenter.

Han mener, at aktien på kort sigt er relativt fair prissat, men på lang sigt er den undervurderet, vurderer han.

Der er kurspotentiale i skrald, lyder budet. Foto: DON EMMERT Vis mere Der er kurspotentiale i skrald, lyder budet. Foto: DON EMMERT

Et selskab, som Skagen Global også tror på, er Waste Management, der håndterer skrald.

Et af selskabets styrker - sammenlignet med andre selskaber, der håndterer affald - er, at det ejer lossepladser. Det giver en konkurrencefordel, fordi lossepladser er svære at få tilladelse til at etablere. Waste Management ejer over 250 lossepladser og kontrollerer derfor det største netværk af lossepladser i hele USA.

»Det er ikke noget, man lige laver, for ingen gider at have sådan en som nabo. Det er heller ikke noget, som du lige kan kopiere, mens alle groft sagt kan købe en lastbil og samle skrald,« udtaler Knut Gezelius.

De er ledende inden for drift, og de har været utrolig disciplineret i forhold til priserne. Han hæfter sig ved, at der tidligere har været konsolidering i sektoren, hvorfor der ikke umiddelbart er udsigt til priskrig.

Visa-aktien er en af de aktier, som Skagen Global mener har en betydelig upside. Foto: JOERG CARSTENSEN Vis mere Visa-aktien er en af de aktier, som Skagen Global mener har en betydelig upside. Foto: JOERG CARSTENSEN

En anden interessant aktie er inden for medtech-sektoren, nemlig Baxter. Selskabet leverer udstyr til hospitaler samt udstyr til dialysepatienter.

Baxter har været igennem en omstrukturering, men det har et særdeles stærkt regnskab, som kan drive væksten fremad - enten gennem mindre opkøb, aktietilbagekøb eller som kan investeres i selskabet. De har en usædvanligt stærk ledelse, der har laserfokus på ROIC, hvilket er et plus for langsigtede investorer, mener porteføljeforvalteren. Vi ser over 40% upside i Baxter.

Inden for forsyningsselskaberne har Skagen Global kun et selskab.

Det er en sektor, hvor stock-picking er særligt vigtigt, fordi mange selskaber har forholdsvis mørke fremtidsudsigter fundamentalt set, lyder forklaringen fra Knut Gezelius. Det drejer sig om Atmos Energy, der har med gasdistribution i Texas at gøre.

»Atmos Energy betaler et højt udbytte og har gjort det i 36 år i træk. Selskabet står over for at udskifte en stor mængde gasledninger - svarende til afstanden på en omgang rundt om Jorden. De kan på sigt kan give en bedre, sikrere og mere miljøvenlig løsning. Vi ser et selskab, der forventes at betale et stigende udbytte og som har en stærk værdiansættelse,« forklarer han og tilføjer:

»Det kan godt være, at det er et kedeligt selskab, men det har vi ikke noget imod, så længe tallene er attraktive.«

Et af de store selskaber, som de fleste kender, som Skagen Global stadig finder attraktivt, er betalingsgiganten Visa.

»Alle kender Visa, men vi mener stadig, at Visa-aktien er attraktiv prissat, fordi hele bevægelsen fra kontanter til elektronisk betaling slet ikke er overstået. Inden for business-to-business er der stadig et stort potentiale,« udtaler Knut Gezelius.

Knut Gezelius peger på Visas seneste køb for $5.3 milliarder af startup-virksomheden Plaid som et eksempel. Købet stiller Visa bedre til at eje infrastrukturen i mellem bankerne og firmaerne i fremtiden. Det minder om dengang Facebook købte Instagram - de købte en konkurrent og udvidede samtidig dets marked, vurderer han.

»Vi mener, at der er 25 procent upside i aktien over de næste par år i vores basis scenarie, hvilket er pænt attraktivt. Især i forhold til, hvor vi er i cyklussen,« udtaler han.

Hvis Visa skulle levere bedre end forventet, kunne vi i en 'bull scenarie' faktisk retfærdiggøre en imponerende 84% upside i aktien.

Investeringshorisont for alle aktierne ovenfor er ifølge Knut Gezelius på mindst 3-5 år.

