Priserne vil stige, stige, stige

Globale prisstigninger på alt fra energi, fragrater, råvarer, materialer ser ud til at fortsætte så langt øjet rækker. Inflationen, der måles på forbrugerpriserne, har allerede fået et heftigt nøk op, og yderligere prisstignigner er på vej.

Det er indtrykket fra ugens mange regnskaber fra nogle af de største dagligvareproducenter på verdensplan. Særligt fødevaregiganten Unilevers kvartalstal har vakt opsigt. Unilever-koncernen står bag kendte mærker som Knorr, Frisko-is, Lipton-te, Hellmanns og mange andre kendte etiketter i supermarkedet.

Den hollandske gigant meldte om gennemsnitlige prisstigninger på 4 pct. på tværs af de mange brands i deres kvartalstal. Ifølge et interview med Bloomberg udtalte topchefen, Alan Jope, ligeledes, at inflationspresset vil vare ved i i hvert fald de kommende 12 måneder.

Læs også: Storbank følger trop: Sænker renten på indlån

Euroinvestor har tidligere på måneden været i kontakt med Salling Group, der står bag detailkæderne Bilka, Føtex og Netto og herfra meldes der også om pressede forsyningslinjer.

»De stigende råvare- og emballagepriser kombineret med et enormt tryk på forsyningskæderne på globalt plan kan også mærkes i dagligvarebranchen. Konkret oplever vi, at særligt en dårlig høst på store kategorier har givet prisstigninger hos nogle leverandører. Omskifteligt vejr og ekstrem varme i flere lande har skabt mangel på eksempelvis mel og rapsolie, ligesom vi lytter os til, at mejerivarer også vil blive påvirket,« skriver Salling Groups presseafdeling i mailkommentar til Euroinvestor.

Direkte varemangel op til jul er der dog ikke udsigt til. Men forude kan alt tilsyneladende ske:

»Vi kan stort set få alle varer, men vi ser også ind i forsinkelser og historiske prisstigninger på råvarer og emballager. Dog forventer vi kun få problemer op til jul – derefter er det mere uforudsigeligt,« lyder det fra Salling Group.

Foreløbigt har danske forbrugere kun oplevet moderate stigninger målt på det officielle tal for forbrugerpriserne fra Danmarks Statistik, der senest meldte om prishop på 2,1 pct. på årsbasis. En af årsagerne er, at producenterne i starten af en inflationær periode ikke sender hele regningen videre til forbrugerne med det samme af konkurrencemæssige hensyn. Det sker gradvist. Kontrakter mellem producenter, grossister og ud i detailledet kan også have længerevarende karakter, hvorfor inflationen først slår igennem med forsinkelse.

Læs også: Danske Bank om nye ejendomsvurderinger: Stadig lang vej igen

»Man kan ikke sende prisstigninger videre fra den ene dag til den anden. Men nu er den bevægelse sat i gang,« sagde topchef Mark Schneider fra verdens største dagligvareproducent, Nestlé tidligere på ugen til Bloomberg.

Det finansielle medie kan ligeledes fredag morgen berette om, hvordan aktørerne på obligationsmarkedet i stigende grad indpriser udsigten til rentestigninger i verdens centralbanker i de kommende år. Markedets bevægelser tolkes således, at rentestigninger forventes at blive kraftigere og komme hurtigere end tidligere antaget.

Meldingen fra verdens centralbankchefer, særligt fra den amerikanske, har hidtil været, at inflationspresset er midlertidigt, eller »transitorisk«, som de retteligt kalder fænomenet. Centralbankerne sætter med andre ord deres lid til, at udbudssiden i økonomien vil være i stand til at tilpasse sig den øgede efterspørgsel efter genåbning hurtigere end de finansielle markeder frygter.

Læs også: Simon Richard Nielsen: Velkommen til 1970erne – en guide til at undgå fattiggården

Læs også: Storbank følger trop: Sænker renten på indlån