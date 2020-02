Privatinvestor: Disse aktier går jeg efter

'En af de investorer, som har valgt en klar strategi er den 37-årige software-ingeniør og privatinvestor, Jonas Vejlin. Han går primært efter udbytteaktier. I øjeblikket har han 50 forskellige aktier, hvoraf to ikke er udbytteaktier.

Jonas Vejlin har et mål om at kunne betale alle sine regninger med udbytter, når han bliver 50 år. Derfor investede han i 2014 for omkring 20.000 kroner udbytteaktier.

Siden da har han hver måned lagt penge til side fra sin løn, som han har investeret i udbytteaktier.

Han har aktier til en værdi af 1,5 mio. kroner. Han oplyser, at han har i løbet af de sidste 12 måneder har fået udbetalt omkring 37.000 kr. i udbytte.

Læs også: 5 aktier til 2020: 'Jeg er helt vild med den aktie'

Han puljer typisk sine udbytter, så pengene indgår i købene, der typisk ligger på 20.000 kroner for en enkel position, fortæller han.

»Jeg går efter udbytteaktier, fordi jeg tror på, at selskaber, som har kunne opretholde et stabilt udbytte også vil gøre det fremover,« fortæller Jonas Vejlin.

Han definerer udbytteaktier som nogle, der giver udbytte. Andre definerer det som om, at udbytteaktier skal betale en vis procent af deres overskud i udbytte.

»Jeg kigger efter P/E-værdien, udbytteprocenten, payout ratio, hvor længe selskabet har udbetalt udbytte, og hvad virksomheden laver. Jeg foretrækker aktier, hvor jeg forstår produktet og tror på produktets fremtid,« fortæller han.

Læs også: Porteføljeforvalter: Her er 12 undervurderede aktier

Han udvælger sig primært large cap-aktier samt aktier fra lande, hvor han ikke behøver at tage højde for dobbeltbeskatning.

På den måde behøver han ikke bruge sin tid på at søge om refusion for beskatningen af udbytterne i det pågældende land.

Jonas Vejlin fortæller samtidig, at han har valgt en strategi, hvor han beholder sine vindere, og derfor ikke sælger ud af de aktier, som er steget meget.

Omvendt har han ingen planer om at øge sine positioner.

»Der er mange gode aktier derude, som jeg kan købe i stedet for at lægge til mine positioner,« forklarer han.

Læs også: Chefporteføljeforvalter: Derfor skal du have udbytteaktier

Han har overvejet at sælge ud af sine tabsgivende aktier for at kunne trække det fra i skat.

Hvad gør, at du ikke køber for eksempelvis passive indeks i stedet?

»Jeg tror på ,at det i det lange løb kan betale sig, hvis man får den rigtige portefølje af udbytteaktier. Det kræver bare mere tid at sætte sig ind i selskaberne,« fortæller Jonas Vejlin.

Han er ifølge sine beregninger to år bagefter planen om om at kunne betale sine regninger via udbytter alene, når han er 50 år.Han finder blandt andet inspiration i lister som Dogs of the Dow, som er en liste over de højest udbyttebetalende aktier i Dow Jones-indekset.

Dogs of the Dow 2020 - ExxonMobil - IBM - Verizon Chevron - Pfizer - 3M - Walgreens Boots Alliance - Cisco Systems - Coca-Cola

Derudover kigger han på Dividend Aristocrats. For sidstnævnte gælder det eksempelvis, at aktien skal være i et selskab, som er med i det amerikanske S&P 500-indeks, dvs. være et af de 500 største selskaber i USA, have en vis likviditet og have hævet udbyttet i mindst 25 år i træk.

Læs også: Ekspert: Derfor er Facebook-aktien spændende

Læs også: Aktiestrateger: Disse aktier har stort kurspotentiale i det nye årti