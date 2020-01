Ralph Nader tordner: Tesla vil markere, hvornår bull-markedet slutter

Det vakte opsigt, da Tesla-aktien tidligere på ugen oversteg 100 milliarder dollar i markedsværdi.

Men Tesla-aktien kommer til at markere begyndelsen på enden for bullmarkedet, advarer den tidligere demokratiske præsidentkandidat, Ralph Nader, ifølge MarketWatch.

'Når boblen på aktiemarkedet punkterer, vil det være begyndt med stigningen i Tesla-aktien udover spekulativ iver,' advarer Ralph Nader i et tweet.

Tesla er nu verdens anden største bilproducent målt på markedsværdi - kun overgået af Toyota.

When the stock market bubble implodes, it will have been started by the surge in @Tesla shares beyond speculative zeal... — Ralph Nader (@RalphNader) January 22, 2020

'Dybt forgældet, salg af færre end 400.000 biler sidste år samt udfordret af adskillige konkurrerende elbil-modeller i 2020. Teslas-aktiens værdiansættelse overgår på overraskende vis Volkswagen, som solgte 10 millioner biler sidste år,' tilføjede Ralph Nader i et andet tweet.

Det er dog ikke alle, der er enige med den 85-årige jurist og forbruger-aktivist. Helt andre toner hører man eksempelvis fra Ark Investment-grundlægger, Catherine Wood, skriver MarketWatch.

Hun mener, at Tesla er så langt fremme, at Tesla måske ikke mister markedsandele. Hun ser for sig, at aktien kan bevæge sig helt op i kurs $600. Andre har i kølvandet på Ralph Naders tweet argumenteret for, at Tesla er ved at sætte nye standarder for branchen.

I 2019 solgte Tesla omkring 367.500 biler. Det var ny rekord, oplyste selskabet tidligere på måneden.

Ralph Nader stillede op til præsidentvalget i USA i 2000. Det var året, hvor George W. Bush (R) og Al Gore (D) kæmpede om præsidentposten.

