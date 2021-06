Så mange private investorer har kastet sig over AMC-aktien

De sidste uger har aktien i en kriseramt amerikansk biografkæde dannet rammerne for endnu et globalt aktiedrama, ligesom da GameStop tilbage i starten af året løb med flere overskrifter.

Det drejer sig om aktien i AMC, der er blevet udråbt til at være meme-aktiernes nye konge. Aktien har nemlig længe været en af favoritterne blandt meme-investorerne på Reddits chatforum Wallstreetbets. Her koordinerer private investorer deres handler for at skubbe kurserne op og dermed presse de hedgefonde, der har spekuleret i kursfald i aktierne, til at skulle dække deres tab ind ved selv at købe aktier.

Men også private investorer i Danmark, har handlet AMC-aktien.

Blandt Danske Banks kunder er meme-aktien den mest handlede ikke-nordiske aktie mellem 3. maj og 4. juni, og i alt har 600 kunder i gennemsnit handlet aktien cirka to gange hver. Det oplyser Danske Bank til Euroinvestor.

Ifølge chefanalytiker i Danske Bank, Jacob Hvidberg Falkencrone, er antallet af handler ikke voldsomt højt. Sammenligner man med, hvor mange af bankens kunder der kastede sig over GameStop-aktien i vinter, er tallet næsten dobbelt så højt, dog målt over en længere periode.

87 pct. af de handlende Danske Bank-kunder er mænd, mens de resterende 13 pct. er kvinder. Gennemsnitsalderen for AMC-investoren er 39 år, men de 19 til 28-årige udgør den største aldersgruppe.

»Det er altså lidt samme billede, som vi så i januar og februar med hypen i GameStop. Det er særligt de yngre investorer, der handler og langt overvejende mænd. Det stemmer således meget godt overens med, at det netop er unge mænd, som ofte er de mest risikovillige,« siger Jacob Hvidberg Falkencrone og tilføjer:

»Vi ser generelt, at kunderne handler utroligt meget efter dagsbevægelser og går ind, og ud når kursen bevæger sig.«

Bankens data afslører, at en gennemsnitlig handel lyder på omkring 35.000 kr.

Undgå spekulation

I sidste uge advarede AMC selv imod at handle aktien, medmindre man er forberedt på at miste sit investerede beløb.

»Vi mener, at den nylige volatilitet og vores nuværende markedspriser afspejler markeds- og handelsdynamik, der ikke er relateret til vores underliggende forretning, og vi ved ikke, hvor længe disse dynamikker kommer til at vare.«

»Under disse omstændigheder advarer vi dig mod at investere i vores A-aktie, medmindre du er villig til at påtage dig risikoen for at miste hele eller en væsentlig del af din investering,« lød det i meddelelsen ifølge Bloomberg.

Hos Danske Bank anbefaler man også, at private investorer holder sig væk fra aktier som AMC.

»Overordnet set har vores anbefaling været, at private bør holde sig fra at spekulere i sådan noget her. Dertil er risikoen er simpelthen for stor. Der bliver nemlig generelt ikke handlet på selskabets underliggende forretning, og om de kommer til at tjene penge i fremtiden.«

»Det her handler mest om, at købe og så håbe på, at der kommer én efter dig og vil købe aktien dyrere. Det er meget kortsigtet. Hvis man endelig vælger at gå med, skal man i hvert fald vide, hvad det er man går ind til,« siger Jacob Hvidberg Falkencrone.

I løbet af de seneste tre måneder er AMC-aktien fløjet i vejret med næsten 500 pct. I går mandag lukkede aktien i et plus på 14,61 pct.

