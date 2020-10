Sæt feriepengene i aktier: Her er 4 bud på hurtige gevinster

Danskerne får i disse dage samlet set udbetalt milliarder i indefrosne feriepenge. Måske er du én af de 1,8 millioner danskere, der har bestilt ekstra feriepenge, og nu overvejer at investere midlerne selv.

Hvis du er på udkig efter kortsigtede investeringer i aktier, følger i hvert fald her fire bud til inspiration fra Michael Friis Jørgensen, chefaktieanalytiker i Alm. Brand Markets.

»Hvis man skulle noget på den korte bane - tre måneder frem - ville jeg satse på en Biden-sejr og købe ind i de sektorer og virksomheder, der vil nyde godt af det,« siger Michael Friis Jørgensen.

»Vi ved, at det amerikanske valg bliver triggeren i markedet på kort sigt. Der kan komme 100 andre triggere, men dem kan man modsat valget ikke forudsige. Skal pengene bruges til julegaver, er det dog næppe den rigtige løsning at putte pengene i aktier,« understreger han.

Første bud

Michael Friis Jørgensens første bud peger i retning af den stigende tendens mod bæredygtighed.

»Ved en Biden-sejr ligger den grønne energisektor som den helt store vinder. Der har du Vestas og Ørsted på det danske marked, som vil være to gode bud i den sektor. Hvis Biden vinder, vil det marked fortsætte positivt frem,« siger analytikeren.

Vindmølleproducenten Vestas og energiselskabet Ørsted har begge klaret sig solidt igennem 2020 på børsen; indtil videre med stigninger på henholdsvis 59 og 38 pct. for året. Generelt er analytikerne også forholdsvist positive på aktierne, viser data fra Bloomberg.

Størstedelen af finanshusene - 11 styks - har en købsanbefaling på Ørsted-aktien, mens blot fire finanshuse anbefaler et salg. Hos Vestas anbefaler 11 finanshuse også et køb af aktien, mens seks anbefaler et salg.

Andet bud

Joe Biden fremlagde i juli sit økonomiske program, der foruden grøn energi også vil afsætte en del midler til infrastruktur.

»En anden ting, der vinder på Biden som præsident, er amerikansk infrastruktur. Der er amerikanske Trimble et godt bud på en infrastruktur-aktie, der vil nyde godt af Biden-sejr,« siger Michael Friis Jørgensen.

Trimble er internationalt til stede i over 40 markeder, og analytikerne ser generelt positivt på selskabet. Aktien har 10 købsanbefalinger og nul salg-anbefalinger, viser data fra Bloomberg. Det gennemsnitlige kursmål på 53,42 indikerer et potentiale i afkastet på 5 pct. fra nuværende kursniveau på knap 51 dollar. Det seneste år er aktien steget 33 pct.

Tredje bud

Udover grøn energi og bedre infrastruktur har Joe Biden planer om at udvide sundhedssystemet i USA, påpeger analytikeren.

»Det tredje ben er den universelle sundhedsdebat. Det vil uden tvivl gavne de danske farmaselskaber. Nogle af de amerikanske forsikringsselskaber vil også nyde godt gavn af det,« siger Michael Friis Jørgensen.

Som amerikansk bud nævner han Unitedhealth Group, der beskæftiger sig med sundhedsydelser og forsikringstjenester. Det er desuden en aktie, som analytikerne over en bred kam er vilde med. Aktien har købsanbefaling fra 23 analytikere og nul salgsanbefalinger. Det gennemsnitlige kursmål ligger på knap 345 dollar, hvilket indikerer et potentialt afkast på 8,4 pct.

I det danske eliteindeks har danske medicinalvirksomheder med Ambu, Genmab og Bavarian Nordic i front klaret sig stærkt igennem året med tocifrede stigninger ligesom bl.a. Coloplast og Novo Nordisk. I den modsatte ende ligger Lundbeck-aktien med et fald siden årsskiftet.

Fjerde spekulative bud

Som sidste mulighed kan man overveje at spekulere i de aktier, der er helt skudt i sænk af coronakrisen.

»Det kan være banker generelt eller ISS, der er bombet helt tilbage på, at de virkelig er hårdt ramt af nedlukningen og har svært ved at finde optimisme, selvom man har skiftet ledelse,« siger Michael Friis Jørgensen med henvisning til, at Jacob Aarup-Andersen tilbage i maj blev hentet fra Danske Bank for at blive topchef i servicekoncernen ISS, hvor han erstattede Jeff Gravenhorst på posten.

ISS-aktien er indtil videre årets bundskraber i det danske C25-indeks med et fald for året på 45 pct., men sådan en sønderskudt aktie kan få et skub bagi, hvis stemningen i markedet pludseligt vender som følge af positive nyheder om coronavirus, lyder rationalet.

»Der ligger potentielt en nyhed om positiv data på vaccine, der kan sprænge. Alene nyheden om, at det lykkedes, vil sandsynligvis skubbe til de aktier, der er ramt hårdt,« siger aktieanalytikeren.

ATP, der administrerer udbetalingerne, oplyser til Euroinvestor, at 1,81 millioner danskere har bestilt feriepenge for knap 40 mia. kr. Over halvdelen af pengene - konkret 22,1 mia. kr. - er allerede blevet udbetalt.

Alm. Brand selv arbejder hverken med købsanbefalinger eller kursmål, og Michael Friis Jørgensens eksempler på aktier i denne artikel følger dermed blot til inspiration. Personligt ejer han selv aktier i Alm. Brand, Danske Bank, ISS, Novo Nordisk og Vestas, fremgår det af Alm. Brands hjemmeside.

LÆS OGSÅ: Goldman Sachs sender dansk aktie til tops

LÆS OGSÅ: Fuld fart på Vestas i stor vækstøkonomi