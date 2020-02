Ser faresignaler i dansk aktie

Finanshuset Berenberg hæver kursmålet for Coloplast-aktien massivt til 800 kr. fra 600 kr.. Det sker for at afspejle de vedvarende lave renter, men det betyder også at der ses en betydelig nedadrettet risiko for aktiekursen.

Det skriver det tyske finanshus i en analyse, der er dateret til onsdag.

Berenberg pointerer, at aktien er steget med bemærkelsesværdige 50 pct. over det seneste år.

Stigningen har dog ikke været drevet af forventningerne, men i højere grad at aktiemarkederne higer efter toplinjevækst, hvilket tilsyneladende sker uden at skele til prisen, fremhæver det tyske finanshus.

Coloplast holder kapitalmarkedsdag 24. juni, hvor der bliver præsenteret nye mellemlange mål.

- I vores optik, vil de spekulanter, der ser dette som en positiv begivenhed for tallene, blive skuffede, vurderer Berenberg.

Coloplast er en aktie og ikke en obligation, fremhæver Berenberg, der vurderer, at det konkurrenceprægede miljø vil blive intensiveret og yderligere ses også fortsat pres fra sænkede refusionspriser.

Finanshuset gentager anbefalingen ”sælg” af aktierne i medicoselskabet. Berenberg ser aktien som for dyr målt på stort set alle nøgletal.

Coloplast handles ifølge Berenberg til 10 gange det ventede salg, hvor gennemsnittet for den europæiske medicosektor er 4,2 gange.

Aktien handles også til 39 gange den ventede indtjening i regnskabsåret 2020/21.

Her ligger gennemsnittet for den europæiske medicosektor på 25 gange.

Coloplast-aktien ligger med et fald på 0,6 pct. i 932 kr. torsdag formiddag, hvilket er knap 17 pct. over Berenbergs kursmål.

/ritzau/FINANS