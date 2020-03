Skal du købe dykket?

Aktier verden over oplevede et voldsomt fald i sidste uge. For de amerikanske blev det den værste uge siden den globale finanskrise i 2008.

Men skal du købe op nu, hvor aktierne lige er dykket?

Corey Hoffstein fra kapitalforvalteren Newfound Research LLC, fortæller over for MarketWatch, at hvis man vil købe dykket, så er det vigtigt, at du stiller dig selv et spørgsmål: Hvor mener du, at markedet lige nu fejlpriser aktierne: Afkast, vækst eller risikoappetit?

Tom Essaye, der står bag investeringsnyhedsbrevet The Sevens Report fremhæver, at væksten og indtjeningen vil blive ramt de kommende måneder. Omvendt påpeger han, at Starbucks og Apple har været positive på udviklingen i Kina.

»Betyder det så, at vi skal skynde os ud og straks købe aktier i dag? Nej, selvfølgelig ikke. Der har været et enorm teknisk og psykologisk slag på markedet, og det vil tage tid at komme igennem - så i bedste fald kan vi forvente en række uger eller få måneder med hakken (op og ned, red.), inden markedet finder en bund,« udtaler han til MarketWatch.

Strategichef David Mazza fra Direxion mener, at prisfastsættelserne på lang sigt er blevet meget mere attraktive. Hvis man som investor ikke tror, at det her vil blive en nedtur som i 2008, er det måske et godt tidspunkt at 'teste vandene', lyder det.

Han forudser endnu et fald, men er generelt selv positiv stemt indtil det amerikanske forbrug vender. Lignenden toner hører man fra den tidligere markedsstraget Nicholas Colas fra analysefirmaet DataTrek Research.

Her tror man heller ikke, at markedet har fundet en bund, og han er stadig på ‘crash watch’. Han tror, at man vil se et tilbagefald på mere end, hvilket vil blive en købsmulighed på det amerikanske marked.

