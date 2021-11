Storbank tror dansk aktie kan stige mere end 7000 kroner

Aktiekursen kan stige tusindvis af kroner. Sådan lyder vurderingen fra Deutsche Bank, der har se nærmere på aktien i den danske rederigigant Mærsk.

Storbanken gentager sin køb-anbefaling, men har hævet kursmålet for aktien i A.P. Møller – Mærsk til 25.800 kr. fra tidligere 23.500 kr, fremgår det af Bloomberg News. Et kursmål er en banks eller analytikers forventning til en akties kurs i fremtiden. Det er typisk inden for de kommende 6-12 måneder ude i fremtiden.

Storbanken ser med andre ord et kurspotentiale på mere end 7200 kr.

Får analytikerne hos den tyske storbank ret i sin vurdering, så indikerer det et kurspotentiale på næsten 39 pct. i forhold til lukkekursen for Mærsk B-aktien fredag.

Mærsk B-aktien steg fredag til kurs 18.595 kr. Dermed er B-aktien steget svimlende 82 pct. i løbet af de sidste 12 måneder.

