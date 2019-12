Storbanker aflyser ferie og indkalder ekstra mandskab

Barclays, HSBC og andre storbanker vil være parat til at handle, så snart resultatet af det britiske valg bliver kendt.

Det skal gøre dem i stand til at håndtere reaktionen i aktiemarkedet, skriver Børsen.

- Grundlæggende har jeg aflyst alle feriedage for vores dealere på fredag. Vi havde nogle folk, der rent faktisk forsøgte at holde fri, men alt er aflyst. Det giver en idé om, hvad jeg venter, siger investeringsdirektør i UBS, Marco Pabst.

Han vurderer, at dagen efter brexit vil blive en let dag på aktiemarkedet, mens et flertal til Corbyn bliver anderledes svært.

Valglokalerne blev åbnet torsdag morgen, og spændingen op til resultatet er steget, efter en række af de seneste meningsmålinger tyder på et næsten dødt løb ved parlamentsvalget.

De første resultater ventes at være klar imellem klokken 23.30 dansk tid og klokken 01 natten til fredag, skriver ABC.

Det er håbet, at valget afgør den lange brexitkrise, som Storbritannien har været ramt af.

- Et konservativt flertal er det mest sandsynlige, men et parlament uden et klart flertal er stadig en klar mulighed, siger valgforskeren Matthew Goodwin fra Kents Universitet, ifølge ritzau.

Ender valget med, at ingen af de to store partier - Boris Johnsons konservative parti og Jeremy Corbyns arbejderparti - sikrer sig et klart flertal, kan brexitkrisen fortsætte i årevis, skriver ritzau. Brexit kan blive omstødt ved en ny EU-folkeafstemning.

