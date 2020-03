Storinvestor: Det er latterligt lave niveauer - jeg har købt op

De seneste ugers store fald på aktiemarkederne har gjort en række aktier alt for billige.

Det fortæller milliardæren Sam Zell til CNBC. Den tidligere jurist, der står bag Quity Group Investments, fortæller, at han har overtaget kontrollen i en række sønderbombet aktier i - heriblandt en i energisektoren.

Sam Zell, der er god for godt 41 milliarder kroner, beskriver energisektoren som 'virkelig billig'. Dog uden at nævne nogen selskaber specifikt.

»Vi har købt op i nogle ting, som vi mener var på latterligt lave niveauer,« udtaler han om faldende på grund af udbruddet af COVID-19.

Sektoren var allerede faldet betydeligt inden de massive fald i slutningen af februar.

I november forklarede han over for Bloomberg, at en række olieselskaber var ved at løbe tør for penge til at borer.

Det begyndte ifølge den 78-årige milliardær for seks-otte måneder siden, hvor ting, der typisk ville blive solgt rigtig hurtigt, ikke fik nogen købsbud.

Ved en auktion kom han med det vindende købstilbud på et selskab, der manglede penge, fordi ingen andre var mødt op for at byde på selskabet, forklarer han.

Han forklarer det med, at mange andre storinvestorer, der også mener, at energisektoren er for billig, allerede er for eksponeret mod sektoren, og at de derfor ikke har mulighed for at samle mere op.

