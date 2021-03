Storinvestor fremhæver 4 aktier til Europas genstart - dansk aktie med på listen

Særligt fire selskaber er værd at holde øje med, frem mod Europas genstart efter coronanedlukningerne.

Det vurderer en af verdens største kapitalforvalterer, T. Rowe Price, der ved årets indgang havde op mod 1,47 billioner dollar under forvaltning. Det svarer til 9165 mia. danske kr. Vi taler om en af de mest toneangivende kapitalforvaltere, der specialiserer sig i aktivt forvaltede fonde på verdensplan.

Porteføljeforvalter Tobias Mueller, der står i spidsen for kapitalforvalterens europæiske aktiestrategi, fremhæver, at covid-19-pandemien kommer til at fungere som en katalysator for forandring.

»Pandemien accelererer trends, der dukkede frem inden krisen – hvilket især gælder et skifte fra offline til online – ligesom det sætter fokus på bæredygtighed og grønne problemstilling,« forklarer porteføljeforvalteren i et analysenotat.

Udrulningen af coronavacciner er i den tidlige fase i Europa, men det er et opmuntrende tegn på normalisering, vurderer Tobias Mueller. Det har fået kapitalforvalteren til at se nærmere på en række aktier, der kan vinde på »genstarten« af Europa.

Et gensyn med rejserne – Amadeus

Virksomheder, der er eksponeret mod rejsebranchen, er over en bred kamp blevet ramt af de omfattende coronanedlukninger. Kapitalforvalteren ser imidlertid et særligt potentiale i Amadeus, der med T. Rowe Prices ord er verdens førende billetdistributions- og teknologileverandør til rejseindustrien. Porteføljeforvalteren fremhæver blandt andet, at Amadeus var på forkant med udviklingen og refinansierede tidligere end de fleste virksomheder i 2020.

»Vores analyseteam mener, at det Madrid-baseret Amadeus har den bedste teknologi og det stærkeste ledelsesteam i sin industri, mens selskabets konkurrenceposition er blevet markant styrket under pandemien,« lyder det fra Tobias Mueller.

Nye forbrugermønstre – Zalando

Coronakrisen har for kapitalforvalteren at se dramatisk accelereret overgangen fra offline til online i mange dele af økonomien. Det gælder ikke mindst inden for mode-detailhandel. Det har fået kapitalforvalteren til at se nærmere på Zalando, der er et Berlin-baseret e-handelsselskab, der betjener kunder i 17 europæiske markeder. Det var en af de aktier, der faldt massivt, da coronavirussen skyllede ind over verden. Zalando-aktien faldt oprindeligt med 40 pct. i den tidlige del af 2020

»Vi var i stand til at udnytte denne mulighed, men markedet i stigende grad har værdsat selskabets styrker. Vi mener dog, at mange investorer stadig ikke har formået at indprise forretningens vækst og den forventede rentabilitet, og vi forventer, at det bliver tydeligere, som vi bevæger os gennem året,« lyder det fra Tobias Mueller.

Bæredygtigheden fortsætter med forny styrke – Rockwool

Flere reguleringer kombineret med en række andre kræfter ventes at drive den grønne ESG-bølge fremad i Europa. En ny miljøvenlig administration i Det Hvide Hus i USA og højere klimarelaterede udgifter i USA vil skabe en global medvind på området. En af dem, der kan vinde på en forstærket bæredygtighedsindsats, er danske Rockwool, som er en af ​​verdens største leverandører af bygningsisoleringsmaterialer, vurderer kapitalforvalteren.

»Vi tror, at Rockwool er godt positioneret til at bidrage til reduktionen af ​​CO2 via energieffektiv eftermontering af bygninger,« lyder det fra Tobias Mueller.

Store investeringer – Siemens

Pandemien tvang forståeligt nok adskillige virksomheder til at skære ned på udgifter og udviklingsplaner i takt med, at den europæisk og global økonomi kraftigt slog bremserne i. Men da økonomierne fortsætter med at forbedre sig i løbet af 2021, er virksomheder nødt til at genoverveje disse beslutninger for at øge konkurrenceevnen og produktiviteten, vurderer T. Rowe Price. Det gælder også Siemens-konglomeratet, der har hovedkontor i tyske München.

»Siemens har stor eksponering mod mange industrier, hvor denne capex-dynamik forventes at forekomme. Vi mener, at Siemens er særlig godt positioneret til at digitalisere forskellige produktionsanlæg samtidig med, at der kan introduceres ekstra softwareelementer undervejs i processer,« forklarer Tobias Mueller.

Du kan læse mere om Siemens eller de andre aktier ved at klikke på de blå links ovenfor. Hvis du logger ind på Euroinvestor, kan du også oprette din egen portefølje eller tilføje aktierne til din egen overvågningsliste ved at klikke på Watchlist.

