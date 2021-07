Stort finanshus med dyster melding: En korrektion kan være på vej – så meget kan aktierne falde

Aktiemarkedet er på vej mod en korrektion, og investorerne bør søge mod mindre volatile aktier.

Sådan lyder det fra det amerikanske finanshus Morgan Stanley i et notat mandag, skriver CNBC.

Finanshusets strateger, med investeringschefen Mike Wilson i spidsen, skriver i notatet, at aktiekapløbet viser tegn på at være udmattet, og at investorerne bør søge mod mere defensive sektorer.

»Markedsbredden er blevet forværret i flere måneder, og det er efter vores mening blot endnu en bekræftelse på en forestående midttcyklusovergang. Det slutter slutter med en indeksniveaukorrektion,« står der blandt andet i notatet.

En korrektion på aktiemarkedet er, når der sker et hurtigt fald på mere end 10 pct. fra kurstoppen, og korrektioner optræder, når investorer vurderer, at kursen på en aktie eller et indeks er for høj.

Når kursen falder mere end 10 pct. – men mindre end 20 pct – er der tale om en korrektion. Hvis kursen falder mere end 20 pct. taler man om et såkaldt bjørnemarked, der kommer af det engelske 'bear market'.

Mange røde børser

Det amerikanske finanshus' forudsigelse kommer på en dag, hvor børserne i Europa bestod af flere røde end grønne tal.

Herhjemme lukkede det danske C25-indeks mandag i et fald på -0,98 pct. Tidligere havde indekset været nede og ramme et minus på næsten 2 pct.

Det tyske DAX 30-indeks lukkede i et fald på -2,59 pct. For det franske CAC 40-indeks lød faldet på næsten det samme – nemlig -2,58 pct., og hos vores svenske naboer lukkede man også dagen i rødt med et fald på -1,96 pct. i det svenske OMX 30-indeks.

Generelt kæmpede størstedelen af Europa med at holde sig oven vande, og det fælles europæiske Stoxx 600-indeks var i -2,32 pct., da mandagens handel sluttede.

De store indeks i USA var også præget af fald i mandagens handel. Dow Jones lukkede i et minus på 2,09 pct., faldet i S&P 500 lød på -1,59 pct., mens Nasdaq-indekset lukkede i et minus på 1,06 pct.

Ifølge Lars Hytting, chef for aktiehandel i velhaverkapitalfonden Artha Capital, er der flere årsager til, at investorerne trækker følehornene til sig. Inflation, stigende råvarepriser og deltavarianten spiller alle en rolle, fortalte han til Euroinvestor mandag. Læs mere om det her.

