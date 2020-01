Strateg: Fald på 5-10 procent er langt fra unaturlig

Står vi over for yderligere fald på aktiemarkedet?

Det kan meget vel være realiteten, fordi frygten for coronavirus påvirker markederne. Dødstallet er torsdag steget til 170 mennesker, mens antallet af smittede er steget over 7000

Det vurderer markedsstrateg Joachim Bernhardsen fra Nordea i Sverige til svenske E24.

»Situationen giver usikkerhed til et urolig aktiemarked og et aktiefald på 5-10 procent er langt fra unaturlig, når markedet bliver grebet af denne frygt,« udtaler han til avisen.

Selv om frygten spreder sig som ringe i vandet, mener han, at der vil falde ro på inden for 'et kvartal eller to'.

Hos Jyske Bank mener man også, at investorer skal forberede sig på yderligere uro på markederne.

»Det er stadigvæk frygten for, at coronavirussen i Kina spreder sig globalt, og derved kan være med til at sænke den globale økonomiske vækst. Derfor priser finansmarkederne ind nu,« udtalte Jyske Banks valuta-, rente og oliestrateg, Jan Bylov, til Finans.

Udbruddet skulle menes at være opstået på et kødmarked i millionbyen Wuhan i den kinesiske Hubei-provins.

Byen er med 11 millioner indbyggere den største by i provinsen.

