Strategen er ikke i tvivl: Disse aktier ville jeg købe nu

Det, der står klarest fredag morgen, er potentialet i finansaktierne.

Det mener Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. I kølvandet på mandagens brede kursfald udtalte han over for Børsen, at han ville vente med at samle op i de faldende aktier indtil sidst på ugen. Den mulighed benyttede han torsdag aften, fortæller han nu. Han hæfter sig særligt ved, at finansaktierne ikke er fulgt med op, efter renterne er steget.

»Jeg synes, at finansaktierne ser spændende ud, hvis renterne kan holde niveauet. I så fald tror jeg, at finansaktierne vil få et boost og skyde i vejret,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

Det er særligt bankaktierne, som han ser et potentiale i, når han taler om finansaktier og i mindre grad fintech- og forsikringsaktier. Kurspotentialet er generelt større, når det kommer til bankerne, forklarer han.

»Der er mest upside i de europæiske banker,« udtaler han, da han bliver adspurgt, om det er finansaktier i USA, Europa eller de spirende vækstmarkeder, Emerging Markets.

»Jeg ville stadig ikke købe noget i Asien. Jeg foretrækker USA og Europa. Jeg køber kvalitet, og helst i markeder, hvor der er noget forudsigelighed,« udtaler han.

Hvis renteudviklingen fortsætter som nu, kan han også se et potentiale i value-aktier og energiaktier. Visse dele af aktiemarkedet nyder dog godt af en strukturel medvind -heriblandt grønne aktier, bemærker han.

»Nogle af de ESG-relaterede aktier har en strukturel medvind, og de kan få en hjælpende hånd fra økonomierne. De vil selvfølgelig også falde, hvis økonomierne falder tilbage, men ESG-aktierne vil have noget ekstra støtte,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

