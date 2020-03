Strateger frygter sorte scenarier - er nedturen kun lige begyndt?

Aktierne er faldet markant de sidste par dage, men nedturen kan måske kun være begyndt.

Det amerikanske aktiemarked er de seneste to uger faldet med 12,7 pct. fra den seneste rekord i S&P 500, som blev nået forrige onsdag.

Men får virusudbruddet virkelig fat i den globale økonomi og udløser en midlertidig tilbagegang i selskabernes indtjening - eller endnu værre en global recession - så er markedets nedtur måske kun lige begyndt. Det skriver Bloomberg News.

Analytikerne på Wall Street venter stadig, at indtjeningen i selskaberne i S&P 500-indekset vil stige med 7 pct. i år, og markedet prissætter aktierne i indekset 19,74 gange indtjeningen.

Hos Bespoke Investment Group har strategerne dog regnet på, at hvad der vil ske med aktiemarkedet, hvis coronavirusset midlertidigt medfører et fald i indtjeningerne med 20 pct. Kombineret med en reduceret risikoappetit og dermed en lavere prissætning på 16 gange indtjeningen, så vil markedet i USA kunne falde med 40 pct.

- Det synes at være et rimeligt bear-scenario. Hvis det bliver tilfældet, er vi cirka en tredjedel af vejen, siger George Pearkes, makrostrateg hos Bespoke, til Bloomberg New.

Den amerikanske storbank Citigroup har allerede sænket sine forventninger til indtjeningen i S&P 500-selskaberne til samlet 164,25 dollar per aktie mod senest 174,25 dollar.

- Det større ukendte spørgsmål er, om Covid-19 kan udløse en global recession. Det vil medføre et fald i indtjeningen på 25 pct., og aktiemarkederne falder tilsvarende, da aktierne typisk følger indtjeningen taget tidligere mønstre fra nedture i betragtning, skriver bankens strateg på amerikanske aktier, Tobias Levkovich, i en kommentar.

Hvis en recession bider sig fast i den globale økonomi, venter Citigroup, at indtjeningen i hovedindeksets selskaber skal skæres med yderligere 30 dollar for 2020, og med en multipel på 18 gange indtjeningen kan det oversættes til et indeksniveau på 2400 point - eller et fald på 20 pct. i forhold til tirsdagens lukkeniveau lige over 3000 indekspoint.

I sidste uge spåede Goldman Sachs desuden, at indtjeningen i USA's selskaber ville stagnere i år, og at aktiemarkedet kunne falde med 28 pct. fra rekorden for to uger siden. Altså, vi er kun halvvejs gennem faldet.

/ritzau/FINANS