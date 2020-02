Tesla falder tungt

Aktien i elbilproducenten Tesla falder markant onsdag.

Det sker som følge af bekymringer om, at selskabet risikerer at blive hårdere ramt af udbruddet af coronavirus i Kina.

Teslas vicedirektør Tao Lin meddelte på den sociale medieplatform Weibo onsdag ifølge Reuters, at leverancer af bliver fra selskabets nye fabrik ved Shanghai midlertidigt vil blive forsinket.

Selskabet planlægger at genstarte produktionen 10. februar.

Onsdag falder Tesla-aktien på børsen i New York med 18,4 pct., men faldet skal dog også ses i lyset af, at aktien var steget samlet 59 pct. over de foregående seks handelsdage.

Det skete blandt andet efter, at investeringschefen i Ark Invest, Cathrine Wood, spåde, at Tesla-aktien villestige massivt de kommende år.

Hun så for sig, at aktien kunne ende i 7000 dollars. Det kan du læse mere om her.

Læs også: Forudsigelse: 'Tesla vil markere, hvornår bull-markedet slutter'

Læs også: Aktiestrateg ser 'skjult' fordel i Tesla-aktien

/ritzau/FINANS