Tesla nærmer sig 100 mia. i markedsværdi og kæmpebonus til Musk

Elbilproducenten Tesla arbejder sig i øjeblikket støt op mod en markedsværdi på 100 mia. dollar. Kursfremgangen sikrer, at Elon Musk nu er tæt på at kunne høste første del af en incitamentspakke på 50 mia. dollar frem mod 2028. Det skriver Financial Times.

Den første del af incitamentspakken giver ifølge Financial Times Tesla-stifteren et udbytte på lige under 350 mio. dollar.

Selskabets aktie steg tirsdag med 2,5 pct. til en stykpris på næsten 538 dollar - svarende til cirka 3650 kr. Dermed lå Teslas markedsværdi ved børslukketid på 97 mia. dollar.

Hvis aktien overstiger et niveau på 554,8 dollar - og dermed en selskabsværdi på 100 mia. dollar - i seks måneder, kan Elon Musk se frem til den første af flere mulige udbetalinger i en større incitamentspakke.

Skulle udbetalingen på næsten 350 mio. dollar realiseres, bliver det en af de hidtil største bonusser på globalt plan.

Men det stopper ikke nødvendigvis her.

Ifølge finanstjenesten Business Insider er Musks incitamentspakke nemlig skruet sådan sammen, at den i bedste fald kan være svimlende 55,8 mia. dollar værd.

Musks optionsprogram omfatter i alt 12 trancher, hvor den første altså udløses ved en markedsværdi 100 mia. dollar, den næste ved 150 mia. dollar, den tredje ved 200 mia. dollar og så fremdeles.

Her ses 48-årige Elon Musk. Foto: Mike Blake

Og stiger markedsværdien til drømmescenariet på 650 mia. dollar, uden at Musk sælger, vil optionsprogrammet nå en samlet værdi på 55,8 mia. dollar.

Business Insider undrer sig så over, at det anses for nødvendigt, at give Musk et ekstra incitament til at arbejde for, at værdien af selskabet øges til glæde for aktionærerne.

Ud over optionsordningen har Musk ifølge mediet nemlig i forvejen 33,6 mio. aktier i Tesla samt yderligere 4,2 mio. optioner svarende til 22 pct. af selskabets aktiekapital.

Og som følge af den ejerandel vil Musk alene tjene 106 mia. dollar, hvis altså det lykkes, at få Tesla-aktien helt op i 650 dollar. Oven i kommer så det ekstra incitamentsprogram til 55,8 mia. dollar, hvilket bringer Musks samlede potentielle gevinst op på 161,8 mia. dollar.

Med til historien hører dog, at incitamentsordningen ikke kun er afhængig af markedsværdi. Ifølge Financial Times skal Teslas omsætning være steget til 175 mia. dollar i 2028 fra 24 mia. dollar i dag for at udløse det fulde potentiale. Det er desuden et krav, at den underliggende indtjening øges til 14 mia. dollar fra 2 mia. dollar.

Teslas kursfremgang i løbet af de seneste seks måneder kan ifølge Financial Times især tilskrives en stigning i billeverancen samt en stærk profitabilitet i forretningen.

/ritzau/FINANS