Topboss' hjem ransaget efter mystisk flugt

Japanske myndigheder har torsdag ransaget den tidligere Nissan Motor-topboss' hjem.

Det sker, efter Nissans ekschef, den svindelanklaget Carlos Ghosn, er flygtet fra sin husarrest i Japan til Libanon, fortæller NHK, ifølge nyhedsbureauet reuters.

Den 65-årige topboss var løsladt mod kaution og afventede ellers sin retssag.

Et af kravene var i den forbindelse, at han ikke måtte forlade sit hjem i Tokyo, og slet ikke forlade Japan.

I en overraskende udvikling lykkedes det imidlertid den tidligere topboss at rejse til Libanon.

To unavngivne kilder, der angiveligt skulle være tæt knyttet til Ghosn, oplyser over for Reuters, at flugten tog måneder at planlægge.

Et privat sikkerhedsfirma menes at have været med til at smugle Carlos Ghosn ud af landet, oplyser nyhedsbureauet

