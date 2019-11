Topchef færdig efter bankskandale - trak sig dagen efter, ansatte fik at vide, at der 'ikke var et stort problem'

Topchefen i australske Westpac Banking Corp Brian Hartzer, har trukket sig tirsdag efter en hvidvaskningskandale, der omfattede børnearbejde.

Det sker blot dagen efter, at han fortalet ansatte, at det 'ikke var et stort problem', og at han regnede med at fortsætte, fortæller nyhedesbureauet Reuters.

Den pludselige drejning sker kun en uge efter myndigheden på området AUSTRAC anklagede den børsnoterede bank for at 23 millioner betalinger , der forbrød sig mod hvidvaskningslove mulige, samt for at bidrage til udenlandske betalinger i forbindelse med børnearbejde i Philippinerne.

Banken står i øjeblikket til en bøde på mere end en 1 milliard dollars, fortæller ABC News.

Opdateres...