Topchef trækker sig fra kendt undertøjsselskab

Topchefen for det engang så ikoniske L Brands trækker sig.

Les Wexner stopper som bestyrelsesformand og administrerende direktør for den amerikanske koncern. Det skriver CNBC.

Selskabets topchef bliver i stedet Andrew Meslow, der har siddet i rollen som driftsdirektør i L Brands.

Skiftet sker, efter det er kommet frem, at selskabet - der kæmper for at komme tilbage til storhedstid - har frasolgt sit kendte undertøjsmærke, Victoria's Secret.

Her ses flere modeller under et Victoria's Secret-modeshow. Foto: Mike Segar Vis mere Her ses flere modeller under et Victoria's Secret-modeshow. Foto: Mike Segar

Køberen er kapitalfonden Sycamore Partners, der overtager kontrollen med det kendte brand for 525 mio. dollar.

Aftalen skulle ifølge Wall Street Journal gå på, at L Brands beholder 45 procent af ejerandelen i den kriseramte Victoria's Secret-forretning.

L Brands oplyser samtidig, at den vil forny bestyrelsen i L Brands.

Læs også: Aktieanalysechef om corona-konsekvenser: 'Tegn på det bliver alvorlig dyrt'