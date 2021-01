Tror ikke, at det ender godt med at købe aktien til de her priser

»Jeg mener, at Tesla er et fuldstændig uhyrligt overvurderet selskab.«

Ordene kommer fra den danske finansmand, investor og forfatter Lars Tvede i torsdagens udgave af podcasten Millionærklubben. Investorer har ellers sendt Tesla-aktien mod himlen i troen på, at det amerikanske elbilselskab står over for at disrupte den traditionelle bilbranche. Aktien er i løbet af de sidste 12 måneder steget 694 pct. Aktien lukkede onsdag i kurs 864 dollar svarende til en pris på 5221 kr. for en aktie.

Samtidig er flere analytikere, der har været pessimistiske over for Tesla-aktiens prisfastsættelse, endt med at kapitulere. Analytikere og investorer har blandt andet retfærdiggjort Tesla-aktiens prisfastsættelse med potentialet i Teslas forretningen inden for batterier og solenergi.

Det er dog ikke en aktie, som den kendte danske finansmand har investeret i. Han har heller ikke shortet Tesla-aktien på noget tidspunkt, tilføjer Lars Tvede, som uddyber, at han foretrækker en value-tilgang til sine investeringer. Lars Tvede har dog haft stor succes med sine investeringer. I 2020 formåede han, at sælge sine aktier få dage, før aktiemarkedet styrtdykkede, ligesom han forstod at købe op i aktierne, kort før aktierne begyndte at stige igen. Det kan du læse om her. I øjeblikket har han samtidig fokus på sin nye hedgefond.

Lars Tvede påpeger, at bilbranchen bredt set er præget af lave marginer, hvilket ifølge ham betyder, at en virksomhed skal sælge »virkelig mange biler, før man tjener virkelig mange penge.«

Han fremhæver, at Tesla solgte omkring en halv million biler sidste år, mens de traditionelle bilselskaber - tænk Toyota, Volkswagen osv. - sælger flere millioner biler hvert år. Det betyder, at de opnår stordriftsfordelen, forklarer han.

Tesla solgte 499,550 biler i 2020, oplyser Tesla. Til sammenligning solgte Toyota 8 mio. biler i 2020, mens Volkswagen solgte 5,7 mio. biler, oplyser analysefirmaet 'Focus2move'.

Lars Tvede slår samtidig ned på et andet udbredt argument for Tesla-aktiens prisfastsættelse, nemlig tanken om at Tesla kommer til at producere selvkørende taxaer.

»Vi er langt fra, at nogen kommer ud med en masse selvkørende taxaer,« lyder det fra Lars Tvede.

Han fremhæver samtidig, at Tesla målt på markedsværdi er lige så meget værd som en lang række traditionelle bilkæmper tilsammen. Markedsværdien er den værdi, som samtlige investorer og spekulanter mener, at et selskab er værd i en ren handel.

Han sammenligner i stedet Tesla med Netscape, der i midten af 1990erne stod bag den mest udbredt internetbrowser, Netscape Navigator.

»Dengang skulle alle have Netscape - jeg havde også Netscape - men så kom alle de store virksomheder, der lavede andre browsere,« udtaler Lars Tvede i podcasten og henviser til Microsoft og senere Google.

Netscape havde ifølge Computerworld på et tidspunkt en markedsandel på op mod 80 pct., men endte med at tabe krigen om brugerne til Microsoft og browseren Internet Explore, der så dagens lys i 1995. Microsoft overtog browser-tronen, da selskabet i sidste del af 1998 overhalede Netscapes markedsandel, skriver branchemediet.

»Jeg tror ikke, at det ender godt med at købe Tesla til de her priser,« udtaler Lars Tvede i podcasten.

