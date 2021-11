Tror sønderbombet dansk folkeaktie kan stige 295 kr.

Den svenske storbank SEB ser stort kurspotentiale i Ørsted-aktien.

Finanshuset har set nærmere på den danske energikæmpe, efter selskabet onsdag har lagt friske regnskabstal frem.

Finanshuset vurderer, at aktiekursen kan stige med næsten 34 pct., og påpeger, at det er et godt tidspunkt at købe Ørsted-aktien, ifølge Bloomberg News.

Kursmålet, som er det SEB tror, at energiaktien vil stige til i løbet af de næste 12 måneder, er blevet hævet 17,5 pct. til 1170 kr. Til sammenligning koster en aktie i Ørsted nu cirka 875 kr.

I forhold til SEB's udmelding indikerer det et kurspotentiale på hele 34 pct. SEB tror med andre ord på, at energiaktien kan stige 295 kr.

Udmeldingen skal ses i lyset af, at Ørsted-aktien indtil videre har haft et særdeles udfordrende 2021. Mens aktien i den danske energikæmpe var en af de mest populære i 2020, så er det den aktie, der har klaret sig næstdårligst i gruppen af de største og mest handlede danske aktier - C25-aktierne - i år.

Ørsted-aktien har tabt hele 29,7 pct. siden årets begyndelse. Ørsteds nedtur er kun marginalt overgået af nedturen for medicoaktien Ambu, der er faldet 29,8 pct.

