Under overfladens stilhed er værdierne blevet revet rundt på det danske aktiemarked

På overfladen har 2021 været en lidt søvndyssende oplevelse sammenlignet med turbulente 2020. Går vi et spadestik dybere, gemmer der sig imidlertid en større fortælling om storfald i de største danske virksomheder.

Siden slutningen af 2020 er det toneangivende danske C25-indekset steget omkring 10 pct. Det er absolut et hæderligt afkast efter knap et halvt år. I sammenligning med resten af verdens større aktieindeks er afkastet herhjemme imidlertid en halvtrist affære. Og dog, for udsvingene har været store i de enkelte papirer.

En gennemgang Euroinvestor har foretaget af markedsværdierne i de største danske selskaber viser med al tydelig, at der har været et større skifte på den danske børs, hvor C25-indekset i øvrigt slog rekord i sidste uge og for første gang passerede 4000 mia. kr. i samlet markedsværdi. Hele gennemgangen er baseret på data fra finanstjenesten Bloomberg.

Store forandringer

Tirsdag formiddag er værdien dykket en anelse til lige under 4000 mia. kr. Men samlet set er investorerne i C25-aktierne blevet præcis 350 mia. kr. rigere siden sidste handelsdag i 2020. På papiret i hvert fald. Helt i toppen er det fortsat Novo Nordisk, der troner med en markedsværdi på omkring 1200 mia. kr. På trods af en større nedtur er det såmænd også Ørsted, der indtager andenpladsen med 367 mia. kr. i markedsværdi. Men herfra begynder nedturen i vækstaktier og grønne aktier at sætte sit præg på sammensætningen af C25-indekset.

Vestas er nemlig i årets løb blevet overhalet af både A.P. Møller - Mærsk og DSV. Den grønne nedtur har været hård ved aktionærerne i Ørsted og Vestas, hvor investorerne til sammen har indkasseret et tab på 231 mia. kr. i tabt markedsværdi. Alene Ørsteds værdi er faldet 156 mia. kr.

A.P. Møller - Mærsk er omvendt stille og rolig ved at indtage fordums styrke. I starten af 00'erne dominerede rederigruppen så voldsomt på Fondsbørsen, at de nuværende regler for sammensætningen af C25-indekset i høj grad blev foranlediget af at A.P. Møller ganske enkelt fyldte for meget. I dag er A.P Møllers markedsværdi 345 mia. kr. - ganske tæt på Ørsteds 367 mia. kr.

Vestas er dumpet helt ned på femtepladsen.

De to mindst værdifulde aktier i eliteindekset er stadig FLSmidth og Bavarian Nordic. Indekset skiftes ud to gange om året, hvor kriteriet for at komme med er en kombination af både markedsværdi og omsætning i aktien.

Nedenfor fremgår den aktuelle liste over de 10 største aktier i Danmark:

1. Novo Nordisk - Markedsværdi: 1.186 mia. kroner

2. Ørsted A/S - Markedsværdi: 367 mia. kroner

3. A. P. Møller Mærsk A/S - Markedsværdi: 345 mia. kroner

4. DSV Panalpina A/S - Markedsværdi: 327 mia. kroner

5. Vestas Wind Systems A/S - Markedsværdi: 234 mia. kroner

6. Coloplast A/S - Markedsværdi: 213 mia. kroner

7. Genmab A/S - Markedsværdi: 177 mia. kroner

8. Carlsberg A/S - Markedsværdi: 176 mia. kroner

9. Novozymes A/S - Markedsværdi: 132 mia. kroner

10. Tryg A/S - Markedsværdi: 101 mia. kroner

Nedenfor fremgår listen over de 10 største aktier i Danmark på sidste handelsdag i 2020:

1. Novo Nordisk - Markedsværdi: 1.003 mia. kroner

2. Ørsted A/S - Markedsværdi: 367 mia. kroner

3. A. P. Møller Mærsk A/S - Markedsværdi: 345 mia. kroner

4. DSV Panalpina A/S - Markedsværdi: 327 mia. kroner

5. Vestas Wind Systems A/S - Markedsværdi: 234 mia. kroner

6. Coloplast A/S - Markedsværdi: 200 mia. kroner

7. Genmab A/S - Markedsværdi: 161 mia. kroner

8. Carlsberg A/S - Markedsværdi: 145 mia. kroner

9. Novozymes A/S - Markedsværdi: 99 mia. kroner

10. Tryg A/S - Markedsværdi: 58 mia. kroner

