Ung investor: Jeg køber kun aktier med disse temaer

Millionærklubbens Junior Board hjælper Millionærklubben med at blive klogere på alt det, der foregår blandt unge investorer.

Boardet bidrager med viden fra egen verden, og indgår aktivt i debatter, der kan gøre os alle sammen klogere på investering, fremtiden og tendenser blandt unge. Fremover vil du kunne møde medlemmer fra boardet i Millionærklubben og på Euroinvestor.

Josefine Hove Kristensen er 23 og arbejder ved siden af sit studie på CBS i Saxo Bank. Når hun køber en aktie, er hun meget bevidst om, at hun er medejer af en virksomhed. Derfor forsøger hun så vidt muligt udelukkende at investere i virksomheder, der bæredygtige - både når det gælder miljøet, men også medarbejdernes arbejdsforhold.

Hvornår begyndte du at investere?

»​Jeg startede, da jeg var omkring 15 år. Der investerede jeg i en investeringsfond via min bank i omegnen af 30.000 kr. 1-2 år senere begyndte jeg at interessere mig for selv at købe aktier.«

Hvor kommer interessen fra?

»Da jeg var 16 år gammel var jeg på et high school-ophold i USA, hvor jeg var med i et ”business” udvalg på skolen, der virkelig fik startet min interesse for forretningsverdenen. Der blev jeg også bevidst om, at jeg gerne ville studere på CBS. Da jeg havde haft finansiering på studiet, blev jeg for alvor hooked på investeringsverdenen. Kort efter vendte pandemien op og ned på markedet, hvilket jeg synes var super spændende. Jeg brugte i den periode flere timer om dagen på at høre podcast og læse artikler om makroøkonomi og investering.«

Hvad er din strategi?

»​Jeg investerer kun i virksomheder og temaer, jeg tror på har en plads i fremtidens samfund. I stedet for at kigge på kortsigtede trends og hypede virksomheder, prøver jeg at fokusere på generelle temaer, som jeg tror på langsigtet, for eksempel grøn energi, plantebaserede fødevarer, kunstig intelligens, ”emerging markets” eller blockchain teknologi – og så finder jeg investeringsmuligheder med potentiale indenfor disse temaer.«

Læs også: 5 tip til dit første aktiekøb



»Overordnet set investerer jeg altid bæredygtigt, men måske ikke i traditionel forstand. Når jeg tænker bæredygtighed, skal det selvfølgelig tage hensyn til klimaet. Men bæredygtighed for mig implicerer også, at virksomheden har en stærk ledelse, stærke værdier og en innovativ kultur. Derudover kigger jeg på virksomhedens nøgletal og regnskaber, og jeg bruger min viden om teknisk analyse og værdiansættelse af virksomheder, som jeg blandt andet har lært via mit studie og min deltagelse i trading- og investeringskurser. Kort sagt skal virksomheden og dens vision være bæredygtig både ”top-down” og ”bottom-up”.« "Uanset hvor mange penge jeg ville kunne tjene, ville jeg aldrig investere i lakseindustrien" Josefine Hove Kristensen, investor og Junior Board-medlem

»For eksempel var jeg med på Beyond Meat fra starten, da jeg selv spiser plantebaseret. Uanset hvor mange penge jeg ville kunne tjene, ville jeg aldrig investere i lakseindustrien. For mig er investering ikke kun en måde at tjene penge på, men det er lige så meget en ”stemme”. Ved at investere har man en indflydelse på, hvad der har værdi i samfundet – en tanke som jeg altid tager med i mine overvejelser. Hvis jeg køber en ETF er det selvfølgelig svært at undgå at investere i noget, som jeg ikke nødvendigvis ville have købt som en enkeltaktie. Det vil altid være en ulempe, hvis jeg prøver at sprede min risiko via ETF’er. Men det er et kompromis, jeg har valgt at indgå. Jeg prøver derfor at holde mig til ETF’er med temaer, som jeg tror på - for eksempel ”clean energy” og ”healthcare innovation”.«

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

»Jeg handler nok i snit 1-2 gange om måneden, men forsøger at være langsigtet og dermed ikke sælge for hurtigt. Jeg har tidligere købt aktier, hvor det er gået rigtig godt, og så har jeg solgt for tidligt, efterfølgende med noget ærgerlse. Havde jeg beholdt mine positioner, kunne jeg i nogle tilfælde have fået et 1 til 3 gange større afkast. Det er en erfaring jeg har lært rigtig meget af, netop at jeg bør beslutte mig for min tidshorisont og prismål, før jeg lægger en ordre og så holde mig til min strategi. Desuden vil jeg fremover, når jeg rammer min tidshorisont eller prismål, hellere lægge en trailing stop-loss ordre frem for at sælge.«



Handler du enkeltaktier, ETF’er, indeks eller fonde?

»​Både og. Hvis jeg tænker at hele markedet skal igennem en længere korrektion, vil jeg ikke købe for meget nyt op i ETF’er, men fokusere på mindre aktier eller alternative aktiver som jeg ser potentiale i eller synes, er fornuftigt. Dog synes jeg, at indeks er gode, fordi man får spredt sin risiko på en billig og nem måde, og jeg tror på, at markedet over tid skal videre op. Lige nu har jeg cirka 50 pct. aktier og 50 pct. ETF’er.«

Hvilke penge investerer du for?

»Jeg investerer kun penge, jeg selv har tjent og jeg ville aldrig tage et lån for at investere. Først og fremmest fordi jeg ved, at investeringer altid har risiko, og man er aldrig sikret gevinst. Dernæst vil jeg ikke ende derude, hvor jeg er nødsaget til at skulle sælge nogle af mine aktier, før jeg selv bestemmer det, fordi jeg skal tilbagebetale et lån.«



Hvad har indtil videre været din bedste investering?

»​Scatec ASA ramte jeg godt. Jeg lavede mine analyser i tide og købte den i start april 2020. Jeg solgte de fleste af mine aktier i sidste kvartal – en beslutning, som jeg netop tog ”spontant”, fordi jeg ikke havde aftalt en strategi med mig selv, før jeg købte den. Men det var en sjov og motiverende oplevelse, at der var en aktie, jeg kunne lide, og som jeg mente pegede fremad, og som markedet efterfølgende også så potentiale i. Jeg fik et afkast på næsten 150 pct.«

Læs også: Ung investor ville slå banken: Hamrede afkast op på 88 pct. sidste år



Har du en fordel, fordi du er ung, og har lang tid på markedet?

»​En af fordelene, jeg har, er selvfølgelig, at jeg har en lang tidshorisont på markedet. Men den mere unikke fordel, med henblik på hvor vi er historisk, er den måde, min generation er åben og nysgerrig overfor ny teknologi. Teknologiens hastige udvikling igennem de sidste 20 år samt dét at mange små privatinvestorer nu har adgang til markederne, betyder at investeringsverdenen er som aldrig før. De temaer som historisk set har været populære, er ikke nødvendigvis i hovedfokus mere. I dag kan man for eksempel investere i hydro-energi, onlinespil eller bitcoins, og netop fordi jeg har lang tid foran mig på markedet og er håbefuld overfor nye teknologier, er jeg mere klar på at gå ind i ukonventionelle investeringer, end hvad min far eksempelvis ville være.«

»Men jeg ser også nogle ulemper. Jeg har ikke en stor erfaring i markederne, og kan for eksempel ikke huske dotcom-boblen eller finanskrisen. Hvis den slags begivenheder sker igen, vil jeg ikke have nogen erfaring at handle på.«

Hvad er dit bedste råd til en ung person, der gerne vil i gang med at investere, men mangler det sidste spark?

»Mit første råd til dig som ny og ung investor er at være tålmodig, hold fast i din mavefornemmelse, og vær ikke bange for midlertidige op- og nedture. Forbered dig på, at særligt aktier kan svinge meget i pris, og at det kan tage tid før man har oparbejdet en portefølje, som ligger stabilt i den grønne ende. Hvis du på forhånd beslutter dig for at holde en aktie i for eksempel fem år, behøver du ikke at bekymre dig, hvis den de første måneder går op og ned.«

»Dernæst synes jeg, du skal beslutte dig for, hvor meget tid og energi du vil bruge på at investere og så lægge en strategi efter det. Jo mindre tid du har lyst til at bruge på investeringer, jo mere ville jeg gå efter at købe indeks eller kendte large-cap aktier. Det er ikke en skam at være passiv investor, hvis det er det, du har tid og energi til.«

»Prøv også at være enormt kildekritisk, og pas på med ”fear of missing out” – husk at alle snakker efter sin egen overbevisning, og der vil altid komme nye investeringsmuligheder. Og for guds skyld, så invester kun i ting, du kan stå inde for. Det er ikke som at købe en rejse eller et par sko – du køber dig ind som medejer.«



Læs også: Ung investor: Sådan investerer jeg 12.000 kr. om måneden



Kan du nævne en håndfuld aktier, ETF’er, eller fonde, du godt kan lide, og derfor holder særligt øje med?

»Jeg holder p.t. mest øje med markedet som helhed og nye temaer, som jeg vurderer, har undervurderet potentiale, da jeg vurderer, at mange kendte aktier er dyre for tiden. Lige nu er det for eksempel fødevareindustrien og alternativer til traditionelt landbrug, jeg har i kikkerten og bruger tid på at undersøge. Blandt andet holder jeg øje med Oatly, der endnu ikke er børsnoteret, men ventes at komme på børsen snart.«

»Derudover synes jeg, at muligheden for “clean energy” fra alternative kilder som for eksempel atomkraft og hydro er spændende at lære om, og jeg har fundet flere interessante virksomheder, som beskæftiger sig med netop det - for eksempel Cameco. Jeg har selv haft Verbund i flere år, og følger fortsat med i virksomheden. Derudover holder jeg også meget øje med ”emerging markets” som for eksempel Indien, og kunne godt finde på at købe lidt op i MSCI India.«

Læs også: Teodor på 21: "Disse aktier holder jeg øje med"

Læs også: Ung investor: Derfor køber jeg flest enkeltaktier