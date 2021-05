Ung investor: Sådan har jeg lavet et afkast på mere end 100 procent på 30 dage

Millionærklubbens Junior Board hjælper Millionærklubben med at blive klogere på alt det, der foregår blandt unge investorer.

Boardet bidrager med viden fra egen verden, og indgår aktivt i debatter, der kan gøre os alle sammen klogere på investering, fremtiden og tendenser blandt unge. Fremover vil du kunne møde medlemmer fra boardet i Millionærklubben og på Euroinvestor.

Magnus Bo Hansen er 25 og bor i Aarhus, men kommer fra Nordjylland. Til dagligt studerer han Digital Concept Cevelopment på Aarhus Business Academy, hvor han efter sommerferien har et enkelt semester tilbage. Når bacheloren er overstået, er planen at tage en kandidat i Data Science på SDU. Da Magnus begyndte at investere, handlede det om hurtige handler med enkeltaktier. I dag er strategien lagt om, men at handle ofte, er han stadig vild med.

Hvornår begyndte du at investere?

»Jeg købte min første aktie i 2014, så det jo et stykke tid siden efterhånden. Faktisk købte jeg Bavarian Nordic, fordi den blev anbefalet i Millionærklubben, og jeg syntes, deres argumenter gav god mening. Kort efter jeg havde købt den, steg den 40 pct., og jeg tænkte ‘hold da op, jeg har bare styr på det her!’ Så solgte jeg igen og handlede en masse, måske også for meget. Jeg købte og solgte nye aktier hele tiden, men til sidst spiste kurtagen meget af afkastet.«

»Jeg gjorde det nok mest, fordi jeg syntes det var sjovt, men jeg fandt hurtigt ud af, at det med at handle så mange enkeltaktier ikke giver mening for mig, for man kan ikke ramme den hver gang, og jeg er jo ikke stockpicker.«

Hvor kommer interessen fra?

»​Mange i min familie er selvstændige, og selvom det godt kan lyde lidt cheesy, har jeg altid haft et ønske om at være fri fra tid og sted og ønsket om et liv, der i højere eller mindre grad er økonomisk uafhængigt. Derfor har jeg altid undersøgt, hvordan man kan tjene penge online, og aktier kan være en god måde at gøre det på.«

Hvad er din strategi?

»Modsat før køber jeg ikke længere enkeltaktier. Min strategi nu er at købe verdensindeks. Jeg er dog ved at lave lidt om på det, for jeg er begyndt at daytrade, og det går overraskende godt.«

»Jeg startede for en måned siden, og i dag har jeg et afkast på 126 pct. fordelt på 380 handler. Jeg trader i indeks, primært DAX og Dow Jones.«

»Jeg kan godt lide at følge markederne dagligt, og så er det sjovt at handle hver dag. Så derfor er planen klart, at hvis det fortsætter med at gå godt, vil jeg gerne allokere mere i daytrading. Men nu må vi se, om jeg også har overskud om to måneder. Der er en regel man kalder 90/90/90 reglen, der siger, at 90 pct. af nye retail traders taber 90 pct. på 90 dage, og indtil videre har jeg kun handlet i 30 dage, så nu må vi se.«

»Jeg daytrader på handelsplatformen TD365, hvor man får negativ balance beskyttelse og 30:1 gearing eller 200:1 for professionelle accounts.«

»Når opsparingen er stor nok vil jeg gerne, flytte noget af mine penge fra verdensindekset til Lars Tvedes hedgefond. Jeg har fulgt ham længe og har læst alle hans bøger. Jeg synes, han er dygtig, og så har han en track record, der viser, at det han siger ikke bare er tom snak. Blandt andet i februar sidste år, da han forudså hvordan corona ville påvirke markedet.«

»Det er strategien lige nu og den kan selvfølgelig altid ændre sig. Jeg har høj risiko nu på grund af daytrading, men med alderen vil jeg nok allokere min aktiver således, at risikoen bliver mindre og mindre.«

Handler du enkeltaktier, ETF’er, indeks eller fonde?

»Som sagt køber jeg ikke enkeltaktier. Ikke alle professionelle investorer kan slå markedet kontinuerligt med alle de informationer, de har, derfor tror jeg heller ikke jeg kan, og man kan få et fint afkast ved at følge et verdensindeks.«

»Statistisk set taber man penge som retail trader (privatinvestor, red.), men det passer bedre til mig, og jeg synes, det er vildt spændende. Det er meget psykologisk, når man trader, og det synes jeg er interessant. Derudover handler man med gearing, så man kan lave store afkast – dog kan det selvfølgelig også hurtigt gå den anden vej.«

»Skulle jeg købe enkeltaktier, ville jeg hellere gøre det i virksomheder, der ikke er børsnoteret. Det har jeg eksempelvis gjort i Simple Feast, så det er mest bare et frimærke. Det interesserer mig ikke på nuværende tidspunkt at lave fundamental analyse på børsnoteret enkeltaktier.«

Hvilke penge investerer du for?

»Jeg investerer kun penge, jeg selv har tjent. Jeg har overvejet at tage SU-lån og investere det, men der er i forvejen stor risiko ved at daytrade, så det har jeg besluttet mig for ikke at gøre.«

»Derfor er jeg også indforstået med, at hvis jeg taber det jeg har, så kan jeg sagtens klare mig. Det har altid været min holdning, at jeg har været klar på at tabe penge for at blive klogere på investering.«

Hvad har indtil videre været din bedste investering?

»Jeg købte bitcoin tilbage i 2017, da de kostede 2300 dollar stykket. Jeg har ikke solgt endnu, men hvis jeg solgte i dag, ville mit afkast være 1700 pct. I løbet af årene er jeg flere gange blevet spurgt ‘hvorfor sælger du ikke bare?’, og nu er de 40.000 dollar værd. De ligger på min gamle computer, og jeg synes bare, det er sjovt at have liggende, fordi jeg købte, da kursen var så lav.«

»Jeg kunne godt finde på at købe kryptovaluta igen, men jeg ser det mere som spekulation og ikke som en investering. 'Get rich quick' har altid eksisteret, og selvom de for nylig er faldet meget, tror jeg, der kommer en bølge, hvor de stiger igen. Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver en ny verdensvaluta, men jeg tror, at folk bliver ved med at være tiltrukket af det.«

Har du en fordel, fordi du er ung, og har lang tid på markedet?

»Det har jeg helt klart. Det er også derfor, jeg er startet tidligt, for compounding-effekten begynder rigtigt at tage fart efter cirka 30 år. Derudover er der selvfølgelig også flere læringsaspekter. Man lærer en masse som ung, og man har råd til at tabe penge. Jeg har få forpligtelser, og i sidste ende skal jeg kun tænke på at forsørge mig selv lige nu.«

Hvad er dit bedste råd til en ung person, der gerne vil i gang med at investere, men mangler det sidste spark?

»​Til at starte med synes jeg bare, man skal kaste sig ud i det og investere et mindre beløb bare for at prøve. Derudover skal man vælge sine mentors med omhu. Jeg har lært meget om online markedsføring og content, og et godt eksempel er, at dengang jeg skulle lære at blive bedre til det, googlede jeg en masse og fandt mange gode undervisere. Men googler man investering, især på engelsk, er der meget af det, der kommer frem i søgningen, der virker rimeligt sketchy. Dem der ligger øverst på google er ikke nødvendigvis de bedste investorer, men de er derimod rigtig gode til SEO og affiliate marketing – så der kan være modstridende interesser.«

Så vælg dine mentorer med omhu, og tjek, om de har gjort det godt selv. Udover Lars Tvede, er en af dem, jeg synes rigtig godt om, Tom Hougaard.

