Ung investor: Sådan investerer jeg 12.000 kr. om måneden

Line Henriksen er 26 år og bor på kollegie i København. Hun har en bachelor i International Business and Politics fra CBS, og arbejder til dagligt som ESG-analytiker i virksomheden Matter, der specialiserer sig i bæredygtige investeringer. Der, hvor Line Henriksen kommer fra, er det typisk mænd, der investerer, men med et skub fra sine kollegaer og inspiration fra flere foredrag om kvinder og økonomi, er Millionærklubbens Junior Board-medlem kommet i gang. Når Line Henriksen investerer, sker det udelukkende i bæredygtige virksomheder – ligegyldigt om hun køber en enkeltaktie eller en ETF.

Hvornår begyndte du at investere?

»Jeg startede med at investere for et år siden, lige inden det store corona-crash. Jeg var blevet opfordret til det i lidt tid af flere kvindelige kolleger på min arbejdsplads, og jeg var med til flere kvindeøkonomi-events. Der så jeg blandt andet fremtidsforskeren Louise Fredbo-Nielsen tale om, at hun havde forsøgt at få sine studieveninder til at investere, men de havde alle afslået med den begrundelse, at det kunne de ikke finde ud af. Efter det hjalp mine kolleger mig i gang.«

Hvor kommer interessen fra?

»Jeg har egentligt haft interessen længe, men der hvor jeg kommer fra, taler man ikke om penge. Hjemme i Midtjylland er holdningen meget, at det er mænd, der investerer. Selvom jeg gerne ville, følte jeg ikke for at investere, før jeg mødte de kollegaer, jeg har hos Matter. Skulle mine investeringer gå galt, og jeg mistede penge, følte jeg ikke, jeg ville kunne dele det med nogen derhjemme. Men med et skub fra mine kolleger og min egen fandenivoldskhed er jeg kommet i gang. Jeg vil også vise, at jeg godt kan.«

Hvad er din strategi?

»Min strategi er langsigtet, det vil sige min tidshorisont er minimum fem år, og så investerer jeg kun penge, jeg ikke skal bruge. Jeg investerer kun i virksomheder, der tager den grønne omstilling alvorligt, for jeg er ikke i tvivl om, at de selskaber, der er med på den grønne dagsorden, har en kæmpe fordel. Selv har jeg også en fordel, fordi jeg til dagligt arbejder i Matter, hvor jeg analyserer grønne selskaber. Jeg nørder ikke de forskellige virksomheders regnskaber, men til gengæld holder jeg øje med, om virksomheder har nye produkter i pipelinen.«

Handler du enkeltaktier, ETF’er, indeks eller fonde?

»Der er jeg halv-halv. Halvdelen af pengene, jeg investerer, ryger i enkeltaktier og den anden halvdel bruger jeg på ETF’er. Det er også en måde for mig at spare tid på.«

Hvilke penge investerer du for?

»Da jeg startede med at investere, var jeg studerende og havde også et studiejob, så dengang startede jeg med at bruge 2000 kr. månedligt på investering. Jeg bor billigt, men med de 2000 kr. satte jeg mig hårdt i det. Jeg har altid været sådan en, der ikke har kunnet holde på mine penge, og jeg har aldrig rigtigt haft den store lyst til at spare op. Da jeg begyndte at investere, havde jeg for første gang en succesfuld opsparing. Man skal sælge aktier, for at frigøre penge, og det gider man jo ikke. Efter jeg har fået fuldtidsarbejde, investerer jeg i dag 12.000 kr. om måneden.«

Hvad har indtil videre været din bedste investering?

»Jeg har haft nogle penny stocks, som man kan tjene styrtende på. Jeg har blandt andet været heldig med REC Silicon. Den steg 60 pct. på 2-3 dage. Selvom min strategi er langsigtet, valgte jeg alligevel at sælge, da jeg så stigningen.«

Har du en fordel, fordi du er ung, og har lang tid på markedet?

»Indtil videre synes jeg, at den fordel jeg har, er, at en stor del af mine penge kan gå direkte til investeringer og ikke til et hus, en baby eller en bil, for jeg har intet af den slags. Jeg har nok også den fordel, at jeg ikke behøver at have dårlig samvittighed over for nogen, hvis jeg skulle gå hen og miste penge, og så har jeg mange år til at gøre mig en masse erfaringer.«

Hvad er dit bedste råd til en ung person, der gerne vil i gang med at investere, men mangler det sidste spark?

»Jeg synes, Facebook-gruppen Moneypenny til kvinder er fed, hvis man gerne vil dækkes ind vidensmæssigt. Der er stor transparens og meget ærlighed, folk er meget hjælpsomme og ærlige om tab og gevinster. Derudover vil jeg anbefale Louise Fredbo-Nielsens bog »Sæt kursen – sådan lærer du at investere på 8 uger.« Den er virkelig god til dem, der gerne vil sættes rigtig godt ind i området, inden de går i gang.«

Kan du nævne en håndfuld aktier, ETF’er, eller fonde, du godt kan lide, og derfor holder særligt øje med?

»Jeg er især fan af Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture. Det er to spin offs af Aker, der er et olieselskab, og jeg har aktier i begge. Jeg kan godt lide at Aker har så mange årtiers erfaring fra offshoreindustrien, som de i disse virksomheder i stedet anvender på den grønne omstilling. Det er penny stocks, som man kender dem – volatile – men jeg tror på dem på den lange bane. Jeg har også aktier i bygge- og ejendomsvirksomheden Castellum. Derudover holder jeg øje med hollandske DSM, der er et globalt selskab med fokus på ernæring, sundhed og bæredygtig livsstil. De er en konkurrent til danske Chr. Hansen og har lige i 2020 oprettet et nyt selskab, der skal producere protein baseret på rasp til fødevareindustrien. Bumble har jeg heller ikke købt – endnu – men jeg holder helt klart øje med dem. Bumble har et rigtig stærkt brand som en mere sikker dating app – dog mere anerkendt mange andre steder, end vi lige kender det i Danmark. Derudover har de en spændende ledelsestop med 70 pct. kvinder i bestyrelsen, som jeg glæder mig til at følge. Til sidst vil jeg gerne fremhæve ETF’en ishares Global Water UCITS ETF. Den er fuld af aktier, der på den ene eller anden måde bidrager til mere hensigtsmæssig håndtering af vand, som eksempelvis Xylem der laver vandrelaterede løsninger til et hav af industrier.«

