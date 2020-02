Værdier for milliarder forsvundet

Frygten for konsekvenserne af coronavirus har udslettet værdi for 420 milliarder dollar på Kinas aktiemarked.

Det er ifølge nyhedsbureauet reuters status mandag, efter de kinesiske børser - Shanghai-indekset og Shenzhen-indekset - lukkede 8 procent nede. Det svarer til godt 2800 milliarder kroner.

Mandag var første åbningsdag, efter børserne havde været lukket siden 23. januar på grund af det kinesiske nytår.

De lukkede børser faldt tilfældigvis sammen med, at coronavirussen spredte sig, og derfor var det først nu, at investorerne fik mulighed for at reagerer på den voldsomme udviklingen.

Den 23. januar havde virussen kostet 17 mennesker livet.

Siden da er dødstallet ifølge CNN vokset til 361, flere end 17.000 er smittede, Verdenssundhedsorganisationen har erklæret virussen for en international sundhedskrise, mens adskillige selskaber har sat deres aktiviteter i Kina på pause.

I weekenden meddelte Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, at den ville støtte den kinesiske økonomi ved at tilføre den et stort milliardbeløb.

Centralbanken vil sende 174 milliarder dollar - svarende til knap 1200 milliarder kroner ind i økonomien for at holde hånden under den.

Udbruddet af coronavirusset har svækket den kinesiske økonomi, blandt andet fordi flere butikker og restauranter er midlertidigt lukket, og flere forbrugere holder sig hjemme.

Situationen i Kina har også global effekt, og en række af danske selskaber har også allerede mærket til effekterne af virusset, fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

»Så det her er noget, der spreder sig som ringe i vand. Der er ikke noget at sige til, at den kinesiske centralbank sprøjter ekstra penge ind i økonomien, for der er behov for et kunstigt åndedræt i en periode,« siger han til ritzau.

/ritzau/