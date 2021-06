Value-legende advarer om aktieboble: 'Det er en parodi på investering'

Dele af aktiemarkedet er blevet en parodi på reel investering, og vi er kommet tæt på en aktietop.

Sådan lyder advarslen fra den kendte value-investor Jeremy Grantham, der i et interview med finansmediet Bloomberg advarer mod spekulationsmentaliteten. Noget, som han mener er kommet til udtryk i de eksplosive stigninger i eksempelvis kryptovalutaen DogeCoin og AMC-aktien. Han mener samtidig stadig at kunne se tegnene på en aktieboble i markedet.

»Meme-investering, ideen om at noget er værd at investere i, eller snarere gamble på, helt enkelt fordi det er morsomt – er blevet noget normalt. Det er en fornægtelsens parodi på faktisk investering. Dette er den største fantasirejse nogensinde i amerikansk historie,« lyder kritikken fra Jeremy Grantham, der står i spidsen for kapitalforvalteren GMO, som har op mod 400 mia. kr. under forvaltning.

Ordene kommer fra en af børsverdenens nestorer, der har forudsagt mindst tre aktiebobler: Boblen i japanske aktier i 1980erne, aktienedturen i 2000, ligesom han var kritisk over for det amerikanske boligmarked op til Finanskrisen i 2007. Kritikere vil formodentlig lægge vægt på, at han gentagende gange har råbt ulven kommer, men at markedet er fortsat op.

Jeremy Grantham har også tidligere – i hvert fald siden sommeren 2020 – advaret mod prissætningen på aktiemarkedet. Det skete så sent som i januar i år, hvor han i et brev til sine investorer mindede om, at nedturen på aktiemarkedet i 2020 ikke var en klassisk nedtur, men noget, der i højere grad mindede om krakket i 1987, der ifølge kunne sammenlignes med en form for teknisk aktiekrak.

»Boblen kan briste når som helst i det her stadie, men den kan også brøle videre i et par måneder endnu. Mit bedste gæt i forhold til, hvor længe boblen maksimalt kan overleve, er det sene forår eller tidlig sommeren og hænger sammen med den brede udrulning af covid-vacciner,« forklarede han i januar til sine investorer.

Der er kryds ved alle de nødvendige bokse for, at vi har nået spekulations-top Jeremy Grantham

Får han ret i sin spådom, så befinder vi os omkring toppen i aktiemarkedet lige nu, og det holder han fast i.

»De sidste 12 måneder har været en klassik finale på et 11 år langt bull-marked,« udtaler han. Et bull-marked er børsslang for et aktiemarked, der stiger. Han henviser til en stigning i call optioner, at individuelle investorer er begyndt at handle oftere og at der har været en stigning i handlen med små aktier.

Der er udsigt til et større dyk på aktiemarkedet, mener den kendte value-investor Jeremy Grantham. Foto: NEIL SERFAS

Han holder fast i, at vi befinder os i et marked, der har alle kendetegnene ved en aktieboble. Adspurgt om, hvad man skal holde øje med, svarer Jeremy Grantham således:

»Der er kryds ved alle de nødvendige bokse for, at vi har nået spekulations-top, og det amerikanske aktiemarked levede op til de historiske forudsætninger for et sammenbrud i markedet efter januar i år. Et bemærkelsesværdig kendetegn ved tre af de største aktiebobler i USA – 1929, 1972 og 2000 – er at helt i slutningen så steg blue chip-aktierne kraftigere end de aggressive beta-aktier, dvs. aktier der svinger meget i kurs,« udtaler Jeremy Grantham.

Han har også sat ord på, hvor han ser muligheder i aktiemarkedet lige nu. Det kan du læse mere om her.

