Coronaudbruddets chokbølger fortsætter med at brede sig. Teknologigiganten Apple har netop nedjusteret sine forventninger til dette kvartal.

Nu kritiserer analytikere fra investeringsbanken Raymond James Kina for at reagere for sent på virusudbruddet. Det skriver CNBC.

I en melding til bankens kunder sammenlignes Kinas reaktion på virusudbruddet med Sovjetunions reaktion på Tjernobyl-katastrofen.

Her eksploderede en reaktor på atomkraftværket ved byen Tjernobyl i april 1986, hvilket skabte den værste atomkraftulykke nogensinde.

Kinas 'langsomme reaktion og manglende svar lader til at skabe en reel bekymring blandt kinesere', lyder det fra analytikerne.

Investeringsbanken har efter sigende fået henvendelser på, hvorvidt udbruddet vil blive en ‘Tjernobyl-agtigt’ begivenhed for Kina.

Sovjetunion blev efter Tjernobyl-katastrofen massivt kritiseret for at reagere for langsomt og for at skjule, hvor alvorlige konsekvenserne reelt har været.

Ligesom med Tjernobyl-katastrofen, forudser analytikerne, at det først om lang tid vil stå klart, hvor store konsekvenser af virusudbruddet bliver.

'Vi har endnu ikke set det værste,' vurderer bankens analytikere om konsekvenserne af udbruddet.

Mindst 2004 personer er i skrivende stund døde af virussen, mens flere end 74.000 er smittede, ifølge John Hopkins University.

Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, har tidligere tirsdag kaldt Apples nedjustering for et forvarsel om, at der er indtjeningsskuffelser på vej fra selskaber i hele verden.

'Værst går det utvivlsomt ud over de kinesiske og fjernøstlige selskaber, men også mange vestlige selskaber vil stille sig i nedjusteringskøen i de kommende uger,' vurderer han.

