Vild udvikling: Danskerne stormer ind på aktiemarkedet

Flere og flere danskere er begyndt at investere, og det er noget, de kan mærke hos handelsplatformenene Nordnet og Saxo Bank.

På blot en måned - fra slut december til slut januar har Nordnet fået mere end 20.000 nye kunder. Det er rekord for handelsplatformen.

»Så markant en stigning har vi ikke set før. Vi har været vant til pæne vækstrater de forgangne år, men det vi har oplevet i 2020, og som vi også ser ind i i 2021, er en meget markant fremgang.«

Sådan lyder det begejstret fra Nordnets landechef i Danmark, Anne Buchardt, til Euroinvestor.

Coronakrise giver investeringslyst

Foruden rekordstigningen fra december til januar, har Nordnet, der blev grundlagt i Stockholm tilbage i 1996, fået mere end 90.000 nye kunder i Danmark. Det er ifølge Nordnet selv en stigning på 76 pct. Tæller man de tre resterende lande med, som Nordnet opererer i, Norge, Sverige og Finland, er der sket en stigning i kunder på 38,2 pct.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsordene

»Der er ingen tvivl om, at den generelle interesse for at investering og handel med aktier har fået et mærkbart hop i vejret i coronatiden,« siger Anne Buchardt.

Men hvorfor? Anne Buchardt har flere bud:

»Når man ikke kan rejse og spise ude, man har minusrenter i banken, og når man har fået udbetalt sine indefrosne feriepenge, er der flere, der begynder at interessere sig for, hvad de så kan gøre med deres penge,« siger hun og fortsætter:

»Siden aktiecrashet i midten af marts, efter corona var brudt ud i Danmark, har aktiemarkedet udviklet sig positivt. Det, tror jeg også, har hævet interesseren.«

Se listen: 30 spændende grønne aktier

Det er ikke kun Nordnet, der oplever stor kundetilgang. Hos konkurrenten og investeringsbanken Saxo Bank har man de sidste to måneder kunnet byde omkring 60.000 nye kunder på globalt plan velkommen.

»Vi mærker en stor stigning i investorer, både fra helt nye og mere erfarne, der i stigende grad selv tager styringen over deres opsparing og investeringer,« siger pressechef i Saxo Bank Lasse Lilholt til Euroinvestor.

Massiv stigning i handler

På Nordnets danske platform, bliver der også handlet mere end aldrig før. I jaunar 2021 er der på Nordnet blivet handlet 1.675.000 gange. Det er en stigning på mere end 200 pct. sammenlignet med januar 2020.

»Det er ekstremt høje tal,« siger Anne Buchardt.

Læs også: Simon Richard Nielsen om GameStop: Småfisk åd en haj, og nu er der kaos på globale aktiemarkeder

Ifølge landechefen er den høje handelsaktivitet især drevet af virakken om den meget omtalte Gamestop-aktie.

»Folk handler generelt meget på Nordnet for tiden, men jeg tror, snakken om Gamestop-aktien har været med til at flere har handlet. Ikke kun med Gamestop men helt generelt.«

Kvinder og unge

Med de mange nye kunder på Nordnet, har fordelingen af køn og aldersgrupper også ændret sig. Selvom der stadig er en overvægt af mandlige investorer, er kvinderne langsomt ved at hale sig ind på dem.

»En af de stærkeste tendenser vi ser lige nu, er en større andel kvinder, og den anden tendens er en stor alderspredning på dem, der begynder at investere.« siger Anne Buchardt og tilføjer, at op mod halvdelen af handelsplatformens nye kunder er under 30 år.

Læs også: Ny rekord: Danskerne går amok med aktiehandel i 2020

Læs også: Scor på feriepenge: Her er 3 bud på langsigtet gevinst