Virgin Galactic åbner for billetter til rummet

Virgin Galactic meddeler at de grundet stigende efterspørgsel, vil frigive flere billetter til flyvninger i rummet.

Sir Richard Bransons firma har modtaget næsten 8.000 opskrivninger til fremtidige kommercielle flyvninger. Det skriver BBC. Virgin Galactic har hidtil solgt 600 billetter til de første flyvninger, der er planlagt til senere på året.

De første billetter blev solgt til 250.000 dollar pr. stk. og Justin Bieber og Leonardo DiCaprio var nogle af de første der købte en billet. "Vi er blevet stærkt opmuntret af den igangværende og stigende efterspørgsel fra hele verden på turist-rumfart," siger Stephen Attenborough, Virgin Galactics kommercielle direktør til BBC.

Onsdag oplyser det Californien-baserede selskab, at de vil begynde at tage et depositum på 1.000 dollar, for at kunder kan blive skrevet på en venteliste til billetter til rummet.

Nyheden kommer efter Virgin Galactics resultat for det sidste kvartal viser et nettotab på 73 millioner dollar.

Virgin Galactic hoppede på børsen i New York i oktober sidste år og er det eneste børsnoterede rumsturisme-firma. Virksomheden er i kapløb med bla. Elon Musks 'SpaceX' og Jeff Bezos 'Blue Origin'.

