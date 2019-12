Bill Gates største fejl: Endeligt farvel til Windows-telefonerne

Indtil nu har Microsoft opdateret Windows Phone-telefonerne og lavet sikkerhedsændringer.

Men nu er den amerikanske teknologigigant stoppet med at sende produkt- og softwareopdateringer til Windows Phone - telefonerne, der skulle have konkurreret med Googles 'Android' og Apples 'iPhone'. Det skete 10. december, skriver Pcworld.

Dermed slutter en lang sej krig på mobilmarkedet, der begyndte i oktober 2010, da Microsoft præsenterede en ny telefon og styresystem til smartphones.

Selv om den verdenskendte virksomhed postede milliarder i satsningen lykkedes det aldrig at vinde på mobilmarkedet

Og 11. juli 2017 var det slut. Her meldte Microsoft ud, at man ikke længere kunne se, at Windows Phone-telefonerne skulle være en del af Microsoft, skriver Forbes.

Og så sent som i juni påpegede Bill Gates da også over for The Verge, at den fejlslagne kamp på mobilmarkedet var hans største fejl.

- I software verdenen - især inden for platforme - er det et 'vinderen får det hele'-marked. Så den største fejl nogensinde var, hvad der nu end gjorde, at Mirocsoft ikke blev, hvad Android er. Det vil sige: Android er standard ikke-Apple mobilplatformen. Det var en naturlig ting for Microsoft at være, udtalte Bill Gates

Fra 16. december vil det ikke længere være muligt at for brugerne at downloade og installere nye applikationer fra Windows Store, ifølge SlashGear.

