Advarer investorer mod uro om få timer: Fredag kan ende med kursfald

Fredag kan aktier på stribe blive ramt af kursfald.

Sådan lyder advarslen fra BMO Capital Markets, ifølge MarketWire. Allerede torsdag var det amerikanske aktiemarked præget af usikkerhed, fordi der fredag er udløb på store positioner med optioner. Det har flere gange tidligere i år udløst uro og kursfald. En option gør det muligt at købe eller sælge et aktiv til en fastlagt kurs i en bestemt periode eller dato. Og særligt fredag kan visse investorer have en interesse i at presse bestemte aktier mod en bestemt kurs.

»Aktier vil formentlig være under pres ugen igennem og frem til fredagens optionsudløb på linje med, hvad vi har set ved de fleste optionsudløb dette år, kommenterer Russ Visch,« analytiker hos BMO Capital Markets, ifølge Bloomberg News. Derfra venter Russ Visch ifølge MarketWire, »at indstillingen til aktier vil være til opsiden.«

At optionsudløb kan påvirke aktiene fredag er Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen enig i. Tidligere på ugen advarede han netop investorer mod sælge ud af frygt for udviklingen fredag.

»Der har de sidste fem gange været et sammenfald imellem optionsudløbet og større udsving på aktiemarkedet end normalt. Derfor gælder det om ikke at blive bange, når kursudsvingene bliver større, og der kommer fokus på Frygtens Indeks,« har han tidligere udtalt. Frygtens Indeks - også kaldet Vix-indekset - bruges som en frygtmåler for stemningen i aktiemarkedet. Det kan du læse mere om her.

Udsvingene kan ifølge Lars Skovgaard Andersen skyldes, at når optionerne udløber, så skal nogen betale en pris – også kaldet optionspræmien. Derfor har nogle investorer en bestemt interesse i at presse kursen på et givent aktiv et bestemt sted hen.

»Der kan der være nogle i markedet, der forsøger at presse prisen på en aktie, så de ikke skal betale så meget eller ender med at stå mere gunstigt i optionsudløbet,« har Lars Skovgaard Andersen tidligere udtalt. Det kan du læse mere om her.

