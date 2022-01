Aktiechef: Dansk folkeaktie kan købes til favørpris efter mareridt-start

Novo Nordisk-aktien er faldet tilbage i løbet af de sidste par uger.

Det ændrer dog ikke på, at den danske medicinalaktie er attraktiv på langt sigt. Det vurderer Lars Hytting, der er chef for aktiehandlen hos Artha Kapitalforvaltning i et skriv fredag morgen. Vi taler om Danmarks ubetinget mest værdifulde selskab målt på markedsværdi, og et selskab, der har specialiseret sig inden for diabetes- og fedmeområdet.

»Novo, så kan aktien erhverves på favørkurs igen efter en mareridt-start på 2022,« lyder det fra Lars Hytting.

Novo Nordisk-aktien blev i december 2021 sendt ud i en opsigtsvækkende børsnedtur, efter det kom fra, at der var problemer hos en underleverandør, som betød, at Novo Nordisk først venter at kunne møde efterspørgslen på vægttabsmidlet Wegovy i USA i andet halvår 2022.

»Jeg tror tilliden har lidt et knæk, Novo var anset som nærmest urørlig og med fuld kontrol over hele værdikæden. Det er så ikke helt tilfældet, og med en stigning på 76 pct. i 2021, er der da nok nogle der tager stikket hjem her. Langsigtet, jamen casen ser fin ud,« lyder det fra Lars Hytting, der forklarer, at Wegovy kommer i tre doser, hvoraf det kun er den lave dosusm der oplever problemer.

»Jeg vil faktisk hellere sige at casen er yderst intakt,« forklarer Lars Hytting.

