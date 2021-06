Lars Tvede tror på vild børsfest her - historien er ved at gentage sig

Historien er ved at gentage sig.

Sådan lyder budskabet fra den danske finansmand Lars Tvede om det boom, der lurer på råvaremarkedet. Sidste gang verden befandt sig her, oplevede vi et årelangt bull-marked for råvarer, påpeger han.

Den danske finansmand, forfatter og investeringschef i hedgefonden Atlas Global Macro henviser til det, som vi oplevede i år 2000. Vi taler om et aktieår, der især er husket for, at dotcom-boblen sprang, men samtidig et år, der blev startskuddet til massive stigninger i råvarepriserne.

»De tidligere enorme stigninger i råvarepriserne – i perioden fra 2000-2008 – blev særligt drevet af industrialiseringen af Kina. Den kommende globale overgang ud af fossilt brændstof vil medføre en stigning i de globale anlægsinvesteringer i forhold til BNP, der er mindst lige så stor eller større end det, som vi oplevede i 2000-2008,« lyder det i en kommentar fra den kendte investor og forfatter.

Her ses udviklingen i råvareprisindekset 'Bloomberg Commodity Index' over tid. Den danske finansmand vurderer, at vi står over for et nyt boom inden for råvaremarkedet. Foto: Bloomberg data Vis mere Her ses udviklingen i råvareprisindekset 'Bloomberg Commodity Index' over tid. Den danske finansmand vurderer, at vi står over for et nyt boom inden for råvaremarkedet. Foto: Bloomberg data

Lars Tvede har skrevet flere bøger om investering og demonstreret, at han formår at navigere i junglen af kommentatorer, analytikere og data. Han formåede for eksempel at sælge ud af alle sine aktiepositioner få dage før aktiemarkederne toppede i februar 2020 og tjente på den efterfølgende nedtur, hvorefter han præsterede at købe op igen kort før, at aktierne ramte bunden i den historiske corona-nedtur. Det kan du læse mere om her.

Læs også: Kapitalforvalter jagter aktiejuveler – 7 aktier de satser på

Lars Tvede hæfter sig ved, at vi er på vej imod en verden, hvor man ønsker at udlede mindre CO2, men det vil betyde en øget efterspørgsel på metaller. Omstillingen mod en verden, der er drevet af el, kræver noget, som kan opbevare og lede strømmen, forklarer Lars Tvede og opsummerer det med »Dekarbonisering er lig metallisering.«

»Det er især de grønne industrimetaller som eksempelvis kobber, hvor vi vil se øget omsætning og prisstigninger,« forklarer Lars Tvede med henvisning til, at der eksempelvis findes kobber i vindmøller, solpaneler og ladestandere til elbiler.

Læs også: Dansk kapitalforvalter har udset sig 3 mulige aktieguldfugle

Han tror dog også på prisstigninger inden for andre metaller såsom nikkel, sølv og platin. Sidstnævnte har han længe været investeret i og med egne ord tjent godt på.

På sigt mener Lars Tvede, at et udvalg af mineaktier kan udgøre en nyttig del af en investeringsportefølje. Og skal man kigge på regioner, der vil have fordele af udviklingen, ligger blandt andet Rusland og Sydafrika højt på Tvedes liste.

Se også: Aktieordbog: Det betyder investeringsbegreberne

Læs også: Derfor tror Lars Tvede på kraftig optur for value-aktier