Disse 3 danske aktier ville strategen købe

Hvilke aktier ville du satse på, hvis du skulle udpege tre aktier til porteføljen, som du ikke måtte sælge de næste 10 år?

Det spørgsmål har Euroinvestor stillet senior aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Handelsbanken. Her fokuserer man primært på danske og nordiske aktier, hvilket også afspejler sig i hendes valg af aktier. Hun peger på den danske transportkæmpe DSV, Danmarks største børsnoterede selskab, Novo Nordisk og allergi-selskabet ALK-Abelló.

Dansk transportkæmpe

Når DSV-aktien er en af dem, som valget er faldet på, så skyldes det, at det danske logistik- og transportselskab »i de seneste mange år har været særdeles gode til at generere en stabil indtjeningsvækst, desuagtet hvilken konjunktur vi befinder os i,« forklarer Michelle Nørgaard.

Forklaringen skal ifølge hende findes i, at DSV har en fleksibel forretningsmodel, som går ud på, at de lejer sig ind hos vognmænd i forhold til at få fragtet deres varer. Dermed ejer de ikke selv vognpakken og kan således justere antallet af vogne alt afhængig af, hvordan efterspørgslen udvikler sig.

»Det er med til at sikre, at DSV er særdeles omstillingsparate. Foruden dette har DSV historisk været gode til at foretage værdifulde opkøb til både gavn for virksomheden og aktionærerne. Det ventes, at DSV inden for en overskuelig periode vil skrue op for opkøbstempoet inden for vejtransport i Europa og dermed accelerere den organiske vækst,« påpeger hun.

En af verdens førende medicinalgiganter

Den næste aktie, som strategen fremhæver, er Danmarks børsflagskib, Novo Nordisk, der har specialiseret sig inden for diabetesområdet, men som også bevæger sig ind på fedmeområdet. Strategen fremhæver, at det danske medicinalselskab har en bred produktpalette og oplever en stødt stigende vækst inden for salget af insulinanaloger og på fedmeprodukter Oral Semaglutid.

»Vækstpotentialet for begge produkter er solidt, idet den stigende globale velstand vil føre til flere overvægtige og diabetikere. Samtidig behandles blot 2 pct. ud af de omkring 650 mio. mennesker på globalt plan, der lever med fedme, med lægemidler,« lyder det fra Michelle Nørgaard.

Hun begrunder samtidig sit aktievalg med, at Novo Nordisk venter, at fedmesalget vil være mere end fordoblet i 2025 relativt til 2019.

»Endelig har Novo Nordisk en særdeles interessant pipeline, som kan understøtte selskabets fremtidige indtjening,« forklarer aktiestrategen.

Dansk allergiselskab

Det næste selskab er danske ALK-Abelló, der med knap 2500 ansatte er blandt de førende indenfor allergimedicin.

»Klimaforandringerne øger forekomsten af pollen i luften. Det vil resultere i flere allergikere. Det vil øge efterspørgslen på Alk-Abellos tabletbaserede allergimedicin. Derudover har Alk-Abello en særdeles lovende pipeline, som kan være med til at understøtte væksten flere år frem,« forklarer Michelle Nørgaard.

Når de tre udvalgte aktier må ventes at slå markedet de næste 10 år, så har de i den grad noget at leve op til. Selvom historisk afkast aldrig har kunnet sige noget om fremtidigt afkast, så har de seneste 10 års afkast været ekstraordinært gode. Siden 9. september 2011 er globale aktier – målt på MSCI World-indekset – steget med 15,2 pct. i gennemsnit om året.

Til sammenligning er det toneangivende, brede S&P 500-indeks steget med 18,6 pct. i gennemsnittet om året. Det danske C25-indeks har også givet et årligt afkast på 18,6 pct. i den periode. Langt værre ser udviklingen ud, hvis man ser på den samlede udvikling på de europæiske børsmarkeder, da Stoxx 600-indekset i samme periode kun har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,3 pct.

Andre investorer har også givet deres bud på aktier, som de ville turde have i porteføljen i 10 år uden at måtte handle dem. Det gælder blandt andre den mangeårige børsmægler Nina Movin, der nu står i spidsen for investeringerne hos den langsigtede investor Otto Mønsted Fonden. Hun har peget på Merck, Nokia og Investor AB, hvilket du kan læse om her.

