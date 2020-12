Kendt tech-investor om potentiel 2021-aktieraket: 'Jeg tror, at markedet bliver overrasket'

Hvilke aktier er værd at sætte på kandidatbænken til 2021?

Det giver privatinvestor og Millionærklubben-porteføljeforvalter Mads Christiansen her sit bud på. Euroinvestor har bedt ham om at pege på 5 mulige aktieguldfugle til 2021, og her går vi tættere på den tredje af aktierne. Du kan se, hvilket andre selskaber Mads Christiansen tidligere har peget på her og her.

Mads Christiansen påpeger, at de aktier, som han til daglig taler om, er aktier, som han stadig tror på, og som han er langsigtet investeret i. Han tror dog særligt fem aktier står til en stærkere optur end så mange andre i 2021. En af dem er den tyske madudbringningskæmpe Delivery Hero, vurderer Mads Christiansen.

Han beskriver sig som en fokuseret investor inden for new retail, teknologi og gaming, og det har betydet, at han har set nærmere på den tyske virksomhed, der står bag en online markedsplads, hvor folk kan bestille dagligvarer og takeaway-mad. Selskabet har ifølge egne tal flere end 600.000 restauranter på dets platform. Delivery Hero modtager flere end 4 mio. ordre om dagen på platformen og står selv bag udbringning i mere end 600 byer på verdensplan, oplyser den tyske gigant på sin hjemmeside.

Virksomheden investerer lige nu rigtig meget i logistikken og i at organisere leverancerne. De investerer også i at løse problemer for de butikker, som de har på platformen, fortæller Mads Christiansen.

Selvom Delivery Hero nok mest er kendt for at have restauranter på dets app, har den tyske madudbringningsgigant ifølge tech-investoren også fået store kæder på platformen – heriblandt 7 Eleven, IKEA og Tesco på i Asien.

Fordelen er ifølge ham, at Delivery Hero bliver uundværlige for både selskabets kunder og for deres samarbejdspartnere, fordi det tyske selskab løser en helt masse problemer via stordrift.

»Det betyder, at kunderne ikke bare skifter væk fra Delivery Hero, man siger, at selskabet har skabt voldgrave, via dets logistiknetværk. Ovenpå logistik platformen bygger Delivery Hero en virtuel butik, hvor du kan få alt leveret derhjemme. Butikken indeholder alle de varer, som kommer på platformen, og så bliver de leveret derhjemme. Det svarer til, at Randers Storcenter kommer hjem i stuen,« forklarer Mads Christiansen.

Overskudsgraden stiger med dominansen for platformsselskaber, derfor er det vigtigt at aktiviteten vokser så hurtigt som muligt Mads Christiansen, privatinvestor

Af regnskabet for tredje kvartal 2020 oplyser Delivery Hero, at man har set en fordobling af ordrer sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Selskabet har samtidig oplevet en vækst i omsætningen på 99 pct. – til 776 mio. euro – i forhold til samme kvartal i 2019. Derudover oplevede selskabet en vækst i 'Gross Merchandise Volume (GMV). GMV er et tal, som Mads Christiansen holder øje med, fordi det er et udtryk for den samlede aktivitet på platformen, og væksten i GMV, er altså er et udtryk for, hvordan aktiviteten hos Delivery Hero udvikler sig. Jo mere aktivitet, jo bedre. GMV steg til 70 pct. i tredje kvartal 2020 – til 3,4 mia. euro – sammenlignet med tredje kvartal i 2019.

Hvorfor er GMV-tallet interessant hos platformsselskaber?

»Overskudsgraden stiger med dominansen for platformsselskaber, derfor er det vigtigt at aktiviteten vokser så hurtigt som muligt og helst meget hurtigere end hos konkurrenterne. Indtjeningen kommer først mange år nede ad vejen, når man er dominerende,« udtaler Mads Christiansen.

»Det, at selskabet investerer så meget i at vokse, gør, at de har et underskud i regnskabet. De kom ud af 2019 med et EBITDA underskud på 431 mio. euro, men selskabet har fordoblet deres virksomhed fra 2019 til 2020. Så de har brugt ca. 431 mio. euro på at bygge for 10.000 mio. euro virksomhed,« udtaler Mads Christiansen med henvisning til, at Delivery Hero har øget markedsværdien fra ca. 10 til 20 mia. euro.

»Det, som man skal forstå, er, at når først Randers Storcenter er hjemme i stuen hos forbrugerne, så koster det nærmest ingenting at åbne et apotek eller en anden butik på platformen. Og budene tager bare den nye butiks varer med, når de alligevel skal levere varer hjem til folk,« udtaler Mads Christiansen.

Markedet opfatter ifølge ham Delivery Hero som en virksomhed, der har haft gavn af coronakrisen, men som står til at tabe på, at vi vender tilbage til en verden uden covid-19-nedlukninger.

»Faktum er bare, at Delivery Hero har været rimelig hårdt ramt af coronavirus, blandt andet i Mellemøsten som er deres vigtigste marked. Selskabet er bare vokset 100 pct. de sidste par år, og det har coronavirussen ikke ændret på. Jeg tror, at markedet vil blive overrasket over, at Delivery Hero bliver ved med at vokse.« udtaler Mads Christiansen.

Delivery Heros markeder tæller Europa, Mellemøsten, Sydøstasien samt Canada og Sydamerika. Delivery Hero har hovedkvarter i tyske Berlin, men er til stede i 41 lande, oplyser selskabet.

Delivery Hero blev grundlagt i maj 2011 af Niklas Östberg. Selskabet har i dag 1500 ansatte i selskabets hovedkvarter alene. Delivery Hero har flere end 25.000 ansatte.

