Nordea: Det kan forklare, hvorfor det danske aktiemarked falder

De 25 største og mest handlede danske aktier er tirsdag alle blevet kastet ud i et stort fald.

Det danske aktiemarked er i skrivende stund blodrødt og falder langt kraftigere end aktiemarkederne i vores nabolande. Forklaringen kan være, at den nuværende centralbankchef Jerome Powell er blevet genvalgt til posten i spidsen for Federal Reserve. Det vurderer Nordeas valutaekspert og markedsstrateg, Andreas Steno Larsen, i tirsdagens udgave af Millionærklubben.

»Jerome Powell er lidt mere af den klassiske skole (end hans nærmest konkurrent til posten, red), og man kan godt forestille sig, at han sætter renten op i det nye år,« udtaler Andreas Steno Larsen.

Det danske C25-indeks falder tirsdag morgen med 2,7 pct. Til sammenligning falder det tyske aktiemarked målt på DAX-indekset 1 pct., mens det toneangivende svenske OMX30-aktieindeks falder 1,5 pct.

Læs også: 3 mulige vinderaktier: 'Det er et fantastisk godt selskab'

»Derfor ser vi den her effekt af udsigten til højere renter,« udtaler han og tilføjer, at »teknologiaktierne er afhængig af, hvordan renten udvikler sig.«

Når renten har så stor betydning for især vækstaktierne - og derfor udviklingen på det danske aktiemarked, der er fyldt med vækstaktier - så skyldes det, at rentestigningerne især har betydning for dyrt prisfastsatte aktier. Vi taler om dem, hvor investorerne tror, at selskaberne vil komme til at tjene mange penge ude i fremtiden.

Det skyldes, at stigende renter betyder, at selskabernes pengestrømme ude i fremtiden er mindre værd i nutidskroner. Det kan ramme vækstaktierne, hvilket man især finder på det amerikanske og danske aktiemarked.

»Man kan se det allerede fra morgenstunden i og med, at det danske marked falder mere end markedet i nabolandene,« udtaler Andreas Steno Larsen i podcasten.

Han vurderer, at vi står over for en så kraftig inflation, at Jerome Powell er nødt til at hæve renten flere gang i 2022, og han ville derfor gå efter virksomheder, der har en virkelig stærk markedsposition.

Læs også: Investorerne har mistet milliarder - men det er en overreaktion, lyder det

Læs også: Forudser stort skifte i markedet: Dette kan blive de nye vinderaktier