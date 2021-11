Pensionsgigant advarer mod kæmpe aktiedyk - investorer får ét råd

Det danske aktiemarked er fredag åbnet med røde tal over hele linjen efter meldinger om en ny variant af coronavirus fra Sydafrika, der frygtes at være resistent over for vaccinerne.

Set i lyset af den seneste tids fald på det danske aktiemarked er en korrektion dermed rykket nærmere. Det er vurderingen fra PFA's chefstrateg Tine Choi Danielsen over for MarketWire.

- En korrektion på 10 pct. er absolut inden for rækkevidde igen, lyder det fra Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA, til MarketWire.

Ser man på lukkeniveauet torsdag har det danske eliteindeks tabt 4,7 pct. siden den seneste top for to uger siden, hvor indekset ramte 2020,69. Fredag fortsætter faldet, og indekset er efter et par times handel dykket yderligere 1 pct.

- Er den nye mutation vaccineresistent, så kan en 20 pct. korrektion heller ikke udelukkes, men man skal virkelig være påpasselig med at forsøge at time markedet i forhold til corona, for så snart der så kommer en melding fra vaccineproducenterne om, at man for eksempel sagtens kan "omdirigere" vaccinerne, så vil markedet stige med raketfart, siger hun.

Den seneste korrektion fandt sted henover september og oktober.

Under coronakrisen har mange søgt mod aktiemarkedet, hvor der har været solide afkast at hente siden det store dyk tilbage i marts 2020, hvor markedet for alvor fik et chok. Den type dyk kommer vi dog ikke til at se igen, men afkastene bliver af en mindre størrelse fremadrettet, forudser Tine Choi Danielsen.

- Vi har en kombination af høj – men lettere nedadgående – vækst, smittespredning og høj inflation. Den her cocktail gør, at vi går ind i et år med positive aktieafkast, men ikke i nærheden af, hvad vi har set over det seneste halvandet års tid, siger hun.

På grund af den store usikkerhed på aktiemarkedet mener Tine Choi Danielsen, at investorerne skal slå koldt vand i blodet og hverken købe op eller sælge ud.

- Man skal holde sig i ro og se, hvordan tingene udvikler sig. Det, vi har set, er, at når markederne er faldet, så har det været købsmuligheder, men vi har også siden sommer set, at der har været lidt mere træghed i forhold til at komme tilbage, når der har været de her fald, siger hun.

- Det er både fordi stort set alle har overvægt i aktier, og så fordi vi står i en anden situation nu end for et år siden, lyder det videre.

Faldet fredag kan dog hænge sammen med stigende frygt for restriktioner og nedlukning, som kan påvirke BNP-væksten og indtjeningen for virksomhederne.

Ifølge Tine Choi Danielsen var det langt fra uventet, at markedet ville falde fredag set i lyset af meldingerne fra Sydafrika.

- Det værste scenarie vi har haft, i forhold til corona var jo, at vi skulle få en variant, der var resistent over for vaccinerne. Det er så det, markederne reagerer på nu, siger hun.

Hun advarer dog om, at det hurtigt kan vende, fordi der lige nu i høj grad er tale om rygter, og at investorer handler ud fra et princip om hellere at være på den sikre side.

- Vi vil se nogle nervøse markeder, indtil vi får en melding fra WHO, siger hun med henvisning til Verdenssundhedsorganisationen, som fredag har indkaldt en række eksperter til et møde ovenpå nyheden fra Sydafrika.

.\˙ MarketWire