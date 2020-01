Aktionærdirektør: Kig efter oversete danske aktier

Mindre danske aktier bliver overset.

Det fortæller direktør Mikael Bak fra Dansk Aktionærforening i mandagens udgave af Millionærkubben.

Han peger på to oversete mindre danske aktier, som man hos Dansk Aktionærforening mener rummer et kurspotentiale. Det er analytikeren Bruno Japp, der har analyseret fem oversete aktier hos Dansk Aktionærforening.

En af udfordringerne ved den størrelse aktier er ellers, at den daglige omsætning i aktien kan være lav, hvorfor det kan være sværere for investorer at komme ud af aktien, hvis man har købt for et større beløb. Aktionærdirektør fremhæver i Millionærklubben to af de aktier, som analytikeren har set på:

Sanistål

Sanistål har base i Ålborg i Nordjylland og laver for eksempel stålbeslag og andre produkter til byggeindustrien. Aktien er gået meget sidelæns i 2019, efter et fald fra toppen i kurs 103 kroner i 2017 og videre nedad i 2018. Sanistål har siden finanskrisen i 2008 været ejet af bankerne og skyldt dem penge, fortæller aktionærdirektør Mikael Bak.

»Sanistål har levet et overset liv, fordi selskabet nok har forsømt at udvikle sig mod markedet for inden for byggeri og industri, hvor man leverer lav-margin produkter. Det er et hårdt markedet at være i, og den kombination har nok betydet, at aktien er gået sidelæns,« udtaler Mikael Bak.

»Selskabet har nu afviklet en gæld, og ledelsen er fri til at udvikle virksomheden.De har sat et ambitiøst strategiprogram i gang, som går ud på at optimere ydelserne ud mod kunderne via øget fokus på onlineløsning, men også på nye koncepter, der skal putte merværdi på deres lavmaginelle ydelser. Samtidig er der en god del optimering og besparelser i driften,« forklarer Mikael Bak.

Gabriel

Et andet spændende selskab er Gabriel, der laver teksttiler til møbler. Selskabet er lidt dyrere med en P/E-værdi på omkring 30, men ledelsen har år efter år vist, at de er gode til at drive forretning i den niche, ifølge analysen.

Gabriel er en helt anden type virksomhed end Sanistål, fordi Gabriel har kørt i et vækstspor, som analytikeren forventer fortsætter, fortæller Mikael Bak.

»Det er et kvalitetsseskab med en god ledelse og med fortsat mulighed for vækst. Kan man blive ved med at præstere og være bedre til investor-relations, så kan man måske hæve omsætningen (i aktien, red.) og fortsætte den vækstrejse, man er på,« udtaler Mikael Bak.

Aktionærdirektøren påpeger, at det er vigtigt at have spredning i sine aktier, så man ikke køber sig fattig i en eller få mindre aktier.

