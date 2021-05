Dansk value-investor har spottet 2 mulige aktieguldfugle

Der gemmer sig et kurspotentiale i en amerikansk finansaktie og en svensk it-aktie.

Det vurderer value-investor og porteføljeforvalter Per Juul fra kapitalforvalteren Juul Value Invest i onsdagens udgave af Millionærklubben. Han fremhæver to aktier, som for ham at se rummer et potentiale, og som han har investeret i på sine kunders vegne. Som value-investorer investerer han i aktier, der er billige målt på nøgletallene. Det gælder også for nedenstående selskaber, der ifølge ham er lavt prisfastsat på hver sin måde.

Amerikansk finansaktie

Den ene af aktierne, som han finder interessant er aktien i Synchrony Financial. Der er tale om et amerikansk selskab med flere end 16.000 ansatte og en markedsværdi på mere end 26 mia. dollar. Selskabet udbyder lån og kreditkort i samarbejde med store detailkæder, så kunder kan låne penge til at handle for, fortæller Per Juul. Han fremhæver, at Synchrony Financial har et samarbejde med teknologigiganterne Amazon og PayPal.

»De har en pæn stigende indtjening – cirka 7 pct. om året – og har en egenkapitalforrentning på 25 pct., men aktien koster kun cirka 8 i P/E-værdi og selskabet udbetaler samtidig lidt udbytte hvert år, så aktien er efter min mening meget billig,« udtaler Per Juul.

Han lægger vægt på, at Synchrony Financial er en meget simpel bank, hvor der bare er indlån og udlån. Hertil kommer, at selv om banksektoren fra flere kanter er ved at blive disrupted, er der stadig brug for lån i fremtiden. Her nyder Synchrony Financial godt i, at det er en meget 'lean' forretning, der kun findes online, og hvor man har forstået let at kunne kreditvurdere kunderne.

Lille svensk it-aktie

En anden aktie, som value-investoren selv har investeret i, er en lille svensk aktie. Det drejer sig om EWork, der matcher konsulenter med selskaber. Selskabet har udviklet en platform, der skal gøre det nemt for frie konsulenter at finde opgaver hos virksomhederne og for virksomhederne at finde konsulenter, forklarer Per Juul.

Der er tale om et selskab, der nyder godt af den trend, hvor virksomheder foretrækker at ansætte konsulenter til midlertidig opgaver i stedet for at fastansætte folk, hvilket sikrer virksomhederne en fleksible struktur, lyder det.

»EWork har haft meget højt vækst, blandt andet 20 pct. omsætningsvækst om året de sidste 10 år i snit mange år,« fortæller han.

EWorks indtjening faldt tre procent sidste år, hvor selskabet også blev ramt af coronakrisen, men imellem har investorer kunnet lune sig ved tanken om, at selskabet med Per Juuls ord betaler rigtig meget i udbytte. De har betalt 80-90 pct. af indtjeningen i udbytte, tilføjer Per Juul.

EWork opererer i både Sverige, Norge, Danmark og Polen.

