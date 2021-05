Her forudser Lars Tvede vild aktiefest

Der er udsigt til en årelang aktiefest for især value-investorer.

Det vurderer den danske hedgefondchef og forfatter, Lars Tvede over for Euroinvestor. Han er gået i luften med sin nye hedgefond, Atlas Global Macro, onsdag, og har nøje fulgt en lang række forskellige temaer på børsmarkederne.

»Jeg er meget fokuseret på værdiaktier. De er faldet ekstremt langt tilbage i pris i forhold til vækstaktier. Nu er værdiaktierne steget noget, men der er masser af plads til, at værdiaktierne kan fortsætte opad, for selv om de kursmæssigt har taget teten, siden jeg postede om deres fordele d. 14. november sidste år, er de faktisk værdimæssigt lige så langt bagud som dengang. Det er, fordi deres indtjening er steget endnu hurtigere end kurserne,« udtaler Lars Tvede.

Læs også: 3 mulige vinderaktier til 2021

Værdiaktier dækker over aktier, der er billige målt på nøgletallene. De står i modsætning til vækstaktierne, hvor selskaberne forventes at tjene mange penge i fremtiden, selv om de ikke nødvendigvis gør det i øjeblikket.

Potentialet i værdiaktierne skal ses i lyset af, at investorer har sendt vækstaktierne så højt op, at de er blevet relativt dyre, påpeger Lars Tvede.

Læs også: Lars Tvede: Der er et kæmpe opbrud på i vækstaktierne

2021 har dog været et år, hvor værdiaktierne har gjort comeback oven på 2020, hvor coronakrisen hærgede. Værdiaktierne er målt MSCI World Value-indekset steget 16 pct. I år, mens vækstaktierne – målt på MSCI World Growth – kun er steget 6 pct..

Der er dog masser af potentiale i værdiaktierne endnu, forklarer han. Det gælder særligt aktier inden for finansielle virksomheder, mineselskaber, og telekommunikation samt leverandører af materialer til byggeindustrien.

»De dele af aktiemarkedet er historisk billige i forhold til resten af markedet. De er kommet så langt bagud i værdisætning, at der sagtens kan være flere års potentiale, inden værdiaktierne er nået op på niveau. Værdiaktier er nu tre standardafvigelser for billige i forhold til vækstaktier. Det gør dem endnu billigere end de var i år 2000, og dengang overhalede de bagefter vækstaktierne næsten otte år i træk,« udtaler han.

For at forstå hvor længe værdiaktiernes konkurrenter, nemlig vækstaktierne, kan fortsætte opad, har den danske finansmand set på, hvornår børsfesten er stoppet andre gange, hvor investorer har kastet deres kærlighed på bestemte temaaktier. Det sker med udgangspunkt i P/E-værdien, der udtrykker prisen for en aktie i forhold til selskabets indtjening.

Teknologiaktierne kan godt tage endnu et ryk op, men det gælder kun nogle af dem

Lars Tvede hæfter sig ved, at 1970ernes populære ‘Nifty Fifty’-aktier nåede en gennemsnitlig P/E-værdi på cirka 45, da de toppede. Til sammenligning nåede aktierne inden for tech, medier og telekom (TMT) op på en gennemsnitlig P/E på 60, da Dot.com-boblen sprang i marts 2000. En række højtflyvende japanske aktier blev dog sendt endnu højere op og ramte en gennemsnitlig P/E-værdi på 72, inden den japanske aktieboble sprang i 1990.

Lars Tvede Lars Tvede har skrevet adskillige bøger om aktiemarkedet, økonomi og samfundet. Hans seneste bog hedder 'Bobler, Bullshit og Børsfest', der sammenfatter erfaringer og pointer som enhver investor ifølge ham bør vide. Inden da skrev han bogen 'Iværksætter', som er blevet til sammen med iværksætteren Mads Faurholt. Lars Tvede er også kendt for bøgerne 'Supertrends', 'Det Kreative Samfund', 'Kriser, Krak og Kaviar', 'Gåsen med de Gyldne Æg' samt 'Børshandlens Psykologi'. Han er uddannet ingeniør og civiløkonom og har arbejdet som hedgefund-manager og fondsforvalter. Han bor til daglig i Schweiz med sin familie.

Tallene skal ses i forhold til, at vækstselskaberne i dag har en gennemsnitlig P/E-værdi på 52, forklarer den danske finansmand.

»Renterne er dog væsentlig lavere end ved de tidligere episoder, så derfor kan teknologiaktierne godt tage endnu et ryk op, men det gælder kun nogle af dem,« udtaler Lars Tvede. Det uddyber han her.

Atlas Global Macro kommer til at have en basisportefølje, hvor fundamentet p.t. udgøres af værdiaktier, small cap-aktier samt forskellige former for råvareinvesteringer, forklarer han.

Du kan læse mere om hans nye hedgefond her. Du kan også se med i videoen ovenfor, da den danske finansmand forleden var med på telefon i Millionærklubben.

Læs også: Dansk value-investor har spottet 2 mulige aktieguldfugle

Læs også: ​3 aktier til langsigtede investorer: 'De buldrer frem'